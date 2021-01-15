كيفية عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بخطوات سهلة

كل أم ترغب في إعداد سفرة مميزة في وجبة الغداء أو العشاء للتغيير من الأكلات المتكرر التي يشعر أفراد الأسرة بالملل منها، وتأتي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في مقدمة المقترحات التي يمكن أن تقدمها لعائلتها وستعجبهم وتجعلهم في غاية السعادة، وسوف نذكر عليكم في هذا المقال كيفية عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن فتابعونا.

كيفية عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة

عرفت صينية الباذنجان باللحمة المفرومة منذ سنوات بعيدة ويطلق عليها المسقعة والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، وهي أكلة محببة من الصغير قبل الكبير، وطريقة عملها من أسهل ما يكون ومكوناتها غير مكلفة وتعتبر أكلة اقتصادية.

نصف كيلو باذنجان مقطع حلقات.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

طماطم.

ملح صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

عصير طماطم.

خل.

في طاسة كبيرة يحمر البصل مع القليل من الزيت ثم نضيف اللحم المفروم مع إضافة الملح والفلفل والكمون وتترك المكونات حتى تنضج.

يتم وضع القليل من الملح على حلقات الباذنجان وتترك في مصفاة للتخلص من الماء.

يقلي الباذنجان في الزيت الغزير للحصول على اللون الذهبي.

في قدر يتم وضع الزيت مع الثوم المفروم، ونضيف عليه عصير الطماطم والملح والفلفل والخل وتترك المكونات حتى تتسبك

نحضر صينية ويرص فيها طبقة من الباذنجان وعليها طبقة من اللحم المفروم وطبقة من صوص الطماطم، ثم طبقة أخرى من الباذنجان وطبقة من اللحم المفروم وعليه صوص الطماطم حتى تنتهي الكمية.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

تخرج الصينية من الفرن بعد أن تتحمر وتقدم ساخنة.

المكونات:طريقة التحضير: