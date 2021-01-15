خلطة جبارة لزيادة سمك وكثافة الشعر وتطويله بلا توقف مضمونة وفعالة مئة بالمئة

خلطة جبارة لزيادة سمك وكثافة الشعر وتطويله بلا توقف وصفة فعالة مئة بالمئة، تتسبب كثرة استعمال الوصفات الطبيعية أحيانا في نتائج عكسية، وذلك يرجع إلى كثرة الاستخدام وعدم اتباع النصائح بدقة، بالاضافة إلى إرهاق الشعر بشكل مستمر وعدم منحه الفرصة الكافية للاستفادة ، إليك وصفة جبارة غير مرهقة للشعر على الإطلاق ولا تحتوي على مكونات دهنية كالزيوت ولا تحتاجين إلى غسل شعرك بعد استعمالها، تساعد علي تطويل وتكثيف الشعر بطريقة خيالية وأيضا تعمل علي إيقاف التساقط من أول استخدام، وهي آمنة على شعرك تماما ولا تحتوي على أي آثار جانبية وتناسب كل أنواع الشعر.

وصفة جبارة لتطويل وتكثيف الشعر

يمكنك استخدام مكونات طبيعية تضاف على الشامبو الخاص بك وتجعل شعرك طويل كثيف ولامع دائماً، وسوف تحصلين على نتائج جيدة للغاية من حيث زيادة سمك وكثافة شعرك وتطويله بلا توقف، ودون اللجوء لمستحضرات العناية بالشعر التي تكون عالية السعر في المعتاد، تتكون الخلطة من أي نوع شامبو متوفر لديكِ ويُفضل أن يكون شامبو الأطفال، ملعقة كبيرة من ملح الطعام الذي يعمل علي إزالة قشرة الشعر وتقليل إفراز الزيوت من فروة الرأس، بالاضافة إلى فعاليته في تعزيز نمو الشعر وتنشيط الدورة الدموية، ملعقة كبيرة من العسل الأسود الذي يمنع تجعد الشعر ويعمل على التخلص من الشيب، كما يعمل كمرطب للشعر ويساهم في تغذية الشعر زيادة طوله.

يتم تحضير علبة الشامبو ويكون نصف العلبة ممتلئ بالشامبو، ثم يتم اضافة مقدار ملح الطعام ومقدار العسل الأسود إلى العلبة ثم تُغلق جيدا، وبعد ذلك يتم رج العلبة جيدا لمزج الشامبو بالمكونات المضافة كما يتم رجها قبل كل استخدام، يؤخذ كمية مناسبة من الخليط ويتم غسل الشعر به جيدا من الجذور وحتي الأطراف لمدة خمس دقائق مع تدليك فروة الرأس، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر وليس الماء الساخن ، يُستخدم الشامبو مرتين في الأسبوع.

وصفة أخرى لتطويل وتكثيف الشعر بأقصى سرعة

خلطة طبيعية أخرى لتطويل وتكثيف الشعر بأقصى سرعة، ويمكنك استعمالها مع الوصفة السابقة بحيث يتم استخدام كل منهما مرة واحدة في الأسبوع، وتتكون من معلقتين كبيرتين من الشامبو الخاص بك ويفضل أن يكون شامبو الأطفال، ملعقة كبيرة من مسحوق البن الرائع لتكثيف الشعر وإزالة الشيب المبكر، ملعقة كبيرة من عسل النحل الذي يعمل علي حل مشاكل الشعر المتعددة فهو يعتبر مليّن ومرطب طبيعي للشعر، وأيضا له دور فعال في تحسين صحة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويله، كما يعمل علي إعادة اللمعان والنضارة للشعر التالف.

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الشامبو ومقدار مسحوق القهوة وأيضا مقدار عسل النحل، ثم يتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام سائل نوعا ما. يؤخذ كمية مناسبة من الخليط ويتم غسل الشعر به جيدا من الجذور وحتي الأطراف ثم يترك علي الشعر لمدة دقيقتين ثم يشطف بالماء الفاتر جيدا ، يتم استعماله مرتين أسبوعيا بشكل منفرد أو مرة واحدة مع الخلطة السابقة.