طريقة عمل خلطة الثوم لإنبات الشعر وزيادة كثافته في وقت قصير

تعد خلطة الثوم لإنبات الشعر من الخلطات البسيطة ولكن نتيجتها فعالة جداً، فكثير من الأشخاص يعانون من الشعر الخفيف وخاصة في مقدمة الرأس، أو قد يتعرض بعض الأشخاص لجروح وإصابات في الرأس تؤدي إلى عدم نمو الشعر، ويظهر مكان الجرح خالياً وهذا الأمر يسبب كثيراً من الإحراج وخاصة بالنسبة للفتيات، فتعمل هذه الوصفة على إنبات الشعر مرة أخري وفي وقت قصير لما يحتوي عليه الثوم من فوائد عديدة، وفهي عبارة عن فصوص الثوم يتم خلطها مع بعض الزيوت التى تساعد في التخلص من رائحته الغير مرغوب فيها، وأيضاً تعمل علي تقوية فروة الرأس، وسنقدم في هذا المقال مكونات وطريقة عمل الخلطة السحرية للثوم مع زيت اللوز والخروع بخطوات بسيطة.

مكونات خلطة الثوم لإنبات الشعر

تعتبر هذه خلطة السحرية لإنبات الشعر فعالة جداً وتتكون من مكونات طبيعية وهي كما يلي:ـ

2 رأس ثوم كبير.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

يتم تحضير خلطة الثوم لإنبات الشعر باتباع الآتي:ـ

يتم تقشير الثوم ثم يتم هرسه جيداً لنعمل علي تصفية ماء الثوم ويتم ذلك باستخدام قطعة شاش نظيفة يوضع بداخلها الثوم المهروس، ثم يتم عصره واستخراج الماء والحصول علي حوالي ملعقتين من عصير الثوم. بعد ذلك يتم إضافة ملعقة من زيت اللوز إلى عصير الثوم ونقلب، ثم نضيف زيت الخروع ونقلب جيداً لكي يتجانس الخليط. يتم استخدام الخلطة بغمز قطنة في الخليط ثم يمسح بها على الأماكن الخالية من الشعر، تكرر الخلطة مرتين في الأسبوع، يمكن استخدام الوصفة للشعر الخفيف والمتساقط وذلك بتدليك فروة الرأس باستخدام قطعة من القطن ثم بعدها يتم تمشيط الشعر باستخدام مشط ذو فتحات واسعة.

فوائد الثوم للشعر

يتمتع الثوم بفوائد كثيرة للشعر لما يتكون منه من فيتامينات ومعادن، وسنقدم بعض منها وهي كالتالي:ـ