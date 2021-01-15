فطائر الجبن والزعتر تعرفي على طريقة مناقيش الجبنة والزعتر السريعة

تعد فطائر الجبنة والزعتر من أشهر الفطائر والمعجنات حول العالم، والتي يعشقها الكثير من الناس، ويفضلون تناولها بكافة فئاتهم العمرية.

وتعتبر فطائر الجبنة والزعتر من الأطباق اللذيذة، والشهية، والتي يفضلها الناس كثيراً بجميع فئاتهم العمرية، وبالأخص الأطفال، فهي من الأطباق المقربة لقلوبنا وبنفس الوقت من الأطباق الغنية بالكثير من الفوائد، حيث تحتوي فطائر الجبنة والزعتر على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والبروتين، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، وتحتوي فطائر الجبن والزعتر على الكربوهيدرات، والألياف الغذائية.

كما أن الزعتر له فؤاد غذائية عديدة، ويمنح الزعتر للفطائر طعم رائع وشهي، فهو غني بمضادات الأكسدة، ويعزز المناعة، ويحسن المزاج، ويضاف إلى الأطباق المشهورة جداً في دول الخليج بشكل خاص، بل والعالم كله.

وفطائر الجبن والزعتر هي من المخبوزات السهلة والسريعة في التحضير، والتي لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، ويمكن صنعها وتقديمها في دقائق معدودة، ويمكن تناولها في وجبه الافطار بجانب كوب من الشاي، أو تقدميه لأولادك بجانب الحليب، أو تناوله في وجبه العشاء، فهي خفيفة على المعدة، وتحتوي على كمية ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، فهى تصلح للأشخاص التي تقوم بعمل رجيم. ويمكنك سيدتي صنع فطائر الجبن و الزعتر في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحضير فطائر الجبن و الزعتر بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات موجودة في كل بيت، تابعوا معنا.

4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الجبنة البيضاء أو الجبنة الفيتا.

نصف كوب من الزعتر الاخضر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ثلث كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ماء ظافئ للعجن.

احضري سيدتي وعاء عميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب والأوساخ العالقة به.

قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم قومي بإذابة الخميرة في الحليب، وضيفي إليها ملعقة كبيرة من السكر، ثم قومي بتقليبهم جيداً حتى يذوب السكر، وتذوب الخميرة.

يسكب خليط الخميرة على الدقيق، ثم قومي بالتقليب جيداً، ويوضع الزيت، ثم قومي بوضع الماء تدريجياً واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ولينة.

قومي بتغطية العجينة بقطعة من القماش الثقيل، ثم قومي بوضع الوعاء في مكان دافئ، واتركي العجينة حتى ترتاح، وتخمر، ويتضاعف حجمها.

بعد أن تخمر العجينة، قومي بفردها بالطول، ثم قومي بدهنها بزيت الزيتون بواسطة الفرشاة، وقومي بحشو العجينة بالجبنة والزعتر، ثم قومي بغلق العجبنة، وقفلها جيداً، ولفها حتى تأخذ شكل دائري.

قومي بدهن وجه فطائر الجبن و الزعتر بالبيض، ورش السمسم وحبة البركة على وش العجين، ثم قومي برص فطائر الجبن و الزعتر في الصينية.

يشعل الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية، ثم قومي بوضع الصينيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج فطائر الزعتر، ويصبح لونها ذهبياً.

ثم بعد أن تنضج تترك قليلاً حتى تهدأ، ثم قومي بوضعها في طبق التقديم، وقدميها ساخنة بجانب كوب من الشاي، وبالهنا والشفا.

مكونات فطائر الجبن والزعترطريقة تحضير فطائر الجبن والزعترفطائر الزبدة اللذيذة الشهية

من أكثر أنواع الفطائر المحببة للجميع فطائر الزبدة، حيث طعمها اللذيذ الشهي الذي يحبه الجميع كباراً وصغار، واليوم في هذا المقال نقدم لحضراتكم طريقة تحضير فطائر الزبدة، فتابعونا.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

لبن دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح طعام.

مكونات فطائر الزبدة