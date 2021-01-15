7 اخطاء يجب تجنبها في حالة علاج اعراض فيروس كورونا في المنزل، حتى نسرع عملية الشفاء ونقلل من مضاعفات المرض، وأيضا حتى نمنع انتشار العدوى وإصابة باقي أفراد الأسرة بالفيروس، وتلك الأخطاء أوردها موقع مايو كلينك وهي:

7 اخطاء يجب تجنبها في حالة علاج اعراض فيروس كورونا في المنزل:

التهاون في الاختلاط بأفراد الأسرة وذلك يسبب انتشار الفيروس، والصحيح أن يعزل المريض نفسه في غرفة مخصصة لمدة أسبوعين على الأقل.

يخطئ بعض مرضى كورونا بتناول أدوية علاج البرد والإنفلونزا دون استشارة الطبيب، ظنًا منهم أنها تساهم في الشفاء من كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، إلا أن هذا الأمر يمكن أن يشكل خطر على حياتهم.

يهمل بعض مرضى كورونا ارتداء الكمامة عند جلوسهم في الغرفة المخصصة لهم، معتقدين أن العزل بمفردهم كافي لعدم انتشار الفيروس، إلا أنه يجب معرفة أن الرذاذ من الفم والأنف أثناء العطس والسعال يمكن أن ينتقل عبر الهواء.

يلجأ مرضى كورونا إلى كسر العزل و الخروج والاختلاط بالآخرين عند زوال الأعراض قبل انقضاء فترة الأسبوعين، مما يتسبب بإصابة باقي أفراد الأسرة بسبب أنهم ما زالوا حاملين للفيروس.

يهمل مرضى فيروس كورونا الجانب النفسي فيصابون بالتوتر والقلق الذي يفاقم الإصابة ويبطئ الشفاء، وهنا يجب عليهم التحلي بالهدوء واستشارة الطبيب في كل أمر لتفادي الإشاعات التي تسبب ذلك.

يهمل بعض مرضى كورونا الاهتمام بالنظافة سواء من حيث غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهير الأسطح وتغيير مفارش السرير والاستحمام وتغيير الملابس باستمرار، ظنًا منهم أن تلك الأمور دوت الخليج فقط للوقاية من العدوى، إلا أن هذه الأمور تعزز المناعة لمقاومة المرض.

من الخطأ عدم الحذر من ملابس المريض، وعلى المريض أن يغسل ملابسه بنفسه، وذلك لأنها قد تنقل العدوى للآخرين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.