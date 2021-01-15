طريقة عمل الشاورما السوري على أصولها وسر تتبيلة المطاعم

طريقة عمل الشاورما السوري، تعد الشاورما السورية من أشهر الأكلات اللذيذة التي تُباع في معظم المطاعم، يحب ويفضل الكثير من الناس تناول shawarma ويقوموا بشرائها بكثرة، وهذا تبحث كل ربة منزل عن طريقة إعداد الشاورما على طريقة المطاعم لتقوم بتحضيرها في المنزل، وهناك نوعان من الشاورما السورى النوع الأول من الدجاج والنوع الثاني من اللحم، سوف نخبركم بطريقتها وأهم أسرارها. الشاورما السوري بالدجاج الشاورما السوري بالدجاج المكونات : كيلو من الدجاج الخالي من العظم والجلد .

فلفل أحمر .

ملح وفلفل .

أربع ملاعق صغيرة من بهارات الشاورما .

ثلاث حبات من الطماطم .

خل ابيض .

كوب من الماء .

ربع كوب من عصير الليمون الطازج .

ثلاث ملاعق صغيرة من البصل البودرة .

زيت نباتي . الحشو : خبز التنور .

مايونيز وكاتشب .

خيار مخلل شرائح .

بطاطس مقلية. طريقة تحضير الشاورما السوري بالدجاج نحضر وعاء كبير ونضع به الدجاج . نضيف الخل الأبيض وعصير الليمون إلي الدجاج ونتركهم لمدة عشر دقائق . نقوم بغسل الدجاج . نضيف الى الدجاج كلا من كوب من الماء وخل أبيض والملح والفلفل وبهارات الشاورما والبصل البودرة . نضع الخليط في الثلاجة ولمدة ساعتين . نقوم بتقطيع الفلفل الأحمر إلي شرائح طويلة . يتم تقطيع حبات الطماطم إلي مكعبات . نحضر مقلاة نرفعها علي النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي . نضع قطع الدجاج في المقلاة ويتم تقليبها باستمرار. نضيف الي المقلاة مكعبات الطماطم وشرائح الفلفل الاحمر ونستمر بالتقليب . عند تمام نضج الدجاج نرفع المقلاة من النار . طريقة حشو الشاورما نقوم بفرد الخبز وندهن الخبز بملعقة من المايونيز وملعقة من الكاتشب . نضع الشاورما علي الخبز . نضيف شرائح مخلل الخيار . نقوم بلف الخبز . نحضر مقلاة ونرفعها علي نار متوسطة الحرارة . نضع الخبز في المقلاة لمدة دقيقة ثم نقلب الخبز حتى تمام احمرار وجه الخبز . طريقة تحضير الشاورما السوري بالدجاج الوسوم

طريقة عمل الشاورما السوري، تعد الشاورما السورية من أشهر الأكلات اللذيذة التي تُباع في معظم المطاعم، يحب ويفضل الكثير من الناس تناول shawarma ويقوموا بشرائها بكثرة، وهذا تبحث كل ربة منزل عن طريقة إعداد الشاورما على طريقة المطاعم لتقوم بتحضيرها في المنزل، وهناك نوعان من الشاورما السورى النوع الأول من الدجاج والنوع الثاني من اللحم، سوف نخبركم بطريقتها وأهم أسرارها. الشاورما السوري بالدجاج الشاورما السوري بالدجاج المكونات : كيلو من الدجاج الخالي من العظم والجلد .

فلفل أحمر .

ملح وفلفل .

أربع ملاعق صغيرة من بهارات الشاورما .

ثلاث حبات من الطماطم .

خل ابيض .

كوب من الماء .

ربع كوب من عصير الليمون الطازج .

ثلاث ملاعق صغيرة من البصل البودرة .

زيت نباتي . الحشو : خبز التنور .

مايونيز وكاتشب .

خيار مخلل شرائح .

بطاطس مقلية. طريقة تحضير الشاورما السوري بالدجاج نحضر وعاء كبير ونضع به الدجاج . نضيف الخل الأبيض وعصير الليمون إلي الدجاج ونتركهم لمدة عشر دقائق . نقوم بغسل الدجاج . نضيف الى الدجاج كلا من كوب من الماء وخل أبيض والملح والفلفل وبهارات الشاورما والبصل البودرة . نضع الخليط في الثلاجة ولمدة ساعتين . نقوم بتقطيع الفلفل الأحمر إلي شرائح طويلة . يتم تقطيع حبات الطماطم إلي مكعبات . نحضر مقلاة نرفعها علي النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي . نضع قطع الدجاج في المقلاة ويتم تقليبها باستمرار. نضيف الي المقلاة مكعبات الطماطم وشرائح الفلفل الاحمر ونستمر بالتقليب . عند تمام نضج الدجاج نرفع المقلاة من النار . طريقة حشو الشاورما نقوم بفرد الخبز وندهن الخبز بملعقة من المايونيز وملعقة من الكاتشب . نضع الشاورما علي الخبز . نضيف شرائح مخلل الخيار . نقوم بلف الخبز . نحضر مقلاة ونرفعها علي نار متوسطة الحرارة . نضع الخبز في المقلاة لمدة دقيقة ثم نقلب الخبز حتى تمام احمرار وجه الخبز . طريقة تحضير الشاورما السوري بالدجاج

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