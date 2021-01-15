سويت اند ساور تشيكن.. وصفة لذيذة وجديدة ستبهر أسرتك أيقظي الشيف بداخلك

تعتبر وصفة سويت اند ساور تشيكن وصفة من المطبخ الصيني ، هي من أشهر الوجبات في الصين كما أنها وصفة تدمج بين الحلو والحادق، تتميز sweet and sour chicken بطعمها المتميز الرائع كما أنها أيضا وجبة صحية ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل كأشهر الشيفات في العالم. سويت اند ساور تشيكن سويت اند ساور تشيكن المكونات ملعقة كبيرة من السكر البني .

ربع كوب من صوص الصويا .

ملعقتان من الزنجبيل الطازج .

ملعقتان من الثوم المفروم .

ملعقتان من العسل .

رشة فلفل .

ملعقتان من صلصة تشيلي الحلوة .

4 قطع من صدور الدجاج .

ملعقة كبيرة من زيت نباتي .

ربع كوب من الدقيق .

فلفل أحمر.

فلفل أخضر.

بصلة مقطعة شرائح . طريقة إعداد وتحضير وصفة سويت اند ساور تشيكن نقوم بخلط كلا من السكر البني والزنجبيل والثوم المفروم وصوص الصويا وصلصة التشيلي في وعاء كبير .

نقوم بوضع الفلفل علي الخليط . نحضر مقلاة ونضعها علي النار ونضيف إليها الزيت النباتي . نضيف الدقيق إلي الدجاج ويتم التقليب جيدا . نقوم بإضافة البصل المقطع شرائح والفلفل الحمر والفلفل الأخضر إلي المقلاة في الزيت الساخن ونستمر بتقليب حتي يذبل البصل والفلفل . نضيف رشة من الملح نضيف الدجاج إلي المقلاة ونستمر بتقليب الخليط نضيف الخليط الموضوع في وعاء إلي المقلاة ونستمر بتقليب . نترك الخليط علي درجة حرارة هادئة حتى تمام نضج الدجاج . تقدم وصفة الدجاج الحلو ساخنة بجانب الأرز سواء البسمتي أو المصري أو التوست المحمص حسب الرغبة. طريقة إعداد وتحضير وصفة سويت اند ساور تشيكن تبحث أغلب السيدات عن طُرق متعددة لعمل الدجاج، فهو نوع البروتين الرئيسي الذي لا غنى عنه في كل مطبخ عربي، فهناك الدجاج المشوي والبروستد والمقلي والمسلوق والبانيه والشاورما والعديد من طرق إعداده ليصبح الدجاج وجبة جديدة في كل مرة. الوسوم

تعتبر وصفة سويت اند ساور تشيكن وصفة من المطبخ الصيني ، هي من أشهر الوجبات في الصين كما أنها وصفة تدمج بين الحلو والحادق، تتميز sweet and sour chicken بطعمها المتميز الرائع كما أنها أيضا وجبة صحية ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل كأشهر الشيفات في العالم. سويت اند ساور تشيكن سويت اند ساور تشيكن المكونات ملعقة كبيرة من السكر البني .

ربع كوب من صوص الصويا .

ملعقتان من الزنجبيل الطازج .

ملعقتان من الثوم المفروم .

ملعقتان من العسل .

رشة فلفل .

ملعقتان من صلصة تشيلي الحلوة .

4 قطع من صدور الدجاج .

ملعقة كبيرة من زيت نباتي .

ربع كوب من الدقيق .

فلفل أحمر.

فلفل أخضر.

بصلة مقطعة شرائح . طريقة إعداد وتحضير وصفة سويت اند ساور تشيكن نقوم بخلط كلا من السكر البني والزنجبيل والثوم المفروم وصوص الصويا وصلصة التشيلي في وعاء كبير .

نقوم بوضع الفلفل علي الخليط . نحضر مقلاة ونضعها علي النار ونضيف إليها الزيت النباتي . نضيف الدقيق إلي الدجاج ويتم التقليب جيدا . نقوم بإضافة البصل المقطع شرائح والفلفل الحمر والفلفل الأخضر إلي المقلاة في الزيت الساخن ونستمر بتقليب حتي يذبل البصل والفلفل . نضيف رشة من الملح نضيف الدجاج إلي المقلاة ونستمر بتقليب الخليط نضيف الخليط الموضوع في وعاء إلي المقلاة ونستمر بتقليب . نترك الخليط علي درجة حرارة هادئة حتى تمام نضج الدجاج . تقدم وصفة الدجاج الحلو ساخنة بجانب الأرز سواء البسمتي أو المصري أو التوست المحمص حسب الرغبة. طريقة إعداد وتحضير وصفة سويت اند ساور تشيكن تبحث أغلب السيدات عن طُرق متعددة لعمل الدجاج، فهو نوع البروتين الرئيسي الذي لا غنى عنه في كل مطبخ عربي، فهناك الدجاج المشوي والبروستد والمقلي والمسلوق والبانيه والشاورما والعديد من طرق إعداده ليصبح الدجاج وجبة جديدة في كل مرة.

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