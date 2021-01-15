طريقة عمل برجر هارديز والخلطة السرية لطعم Hardies double cheese burger الأكثر مبيعاً

طريقة عمل برجر هارديز، يُقبل الكثير من الناس علي شراء الهمبرجر من مطاعم هارديز، وذلك لما له من طعم جميل ولذيذ، فالبرجر له أنواع عديدة مثل برجر اللحم وبرجر الفراخ، وفي هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة عمل البرجر المميز و السر وراء طعم Hardies double cheese burger . طريقة عمل برجر هارديز طريقة عمل برجر هارديز المكونات : كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهارات الهمبرجر.

ملعقة كبيرة من صلصة الباربيكيو.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

شرائح من الجبنة.

خبز همبرجر.

شرائح من الخس

شرائح من البندورة حسب الرغبة.

زيت زيتون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه كلا من اللحم المفروم والبصل المبشور ويتم التقليب. نضيف علي الخليط الملح وبهارات الهمبرجر. نضيف الي الخليط زيت الزيتون وصلصة الباربيكيو. نضع الثلاث بيضات الي الخليط ونقوم بتقليب الخليط جيداً. نضع البقسماط الناعم الي الخليط ونستمر بالتقليب. حتي يتم تجانس الخليط. نقوم بعمل اقراص دائرية متوسطة الحجم من الخليط. نقوم بشوى اقراص الهمبرجر في مقلاة. نضع الهمبرجر في الخبر ونضع على الهمبرجر الجبنة وشرائح البندورة وشرائح الخس. تحضير برجر الدجاج على طريقة هارديز تحضير برجر الدجاج على طريقة هارديز المكونات : كيلو من الدجاج المفروم.

بصلتان مبشورتان.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة من الفلفل الاسود.

بهارات همبرجر.

شرائح من الجبنة.

شرائح من الخس.

زيت زيتون

نصف كوب من البقسماط .

خبز همبرجر. طريقة التحضير: نحضر إناء كبير ثم نضع به كلا من الدجاج المفروم والبصل. نضع علي الخليط الملح، الفلفل الاسود ، زيت الزيتون، البقسماط الناعم وبهارات الهمبرجر . نقوم بتقليب الخليط حتي يتم التجانس. نقوم بعمل اقراص دائرية متوسطة الحجم من الخليط. نقوم بشوي الهمبرجر في مقلاة. نضع الهمبرجر في الخبز ونضع عليها كلاً من الجبنة وشرائح الخس. الوسوم

طريقة عمل برجر هارديز، يُقبل الكثير من الناس علي شراء الهمبرجر من مطاعم هارديز، وذلك لما له من طعم جميل ولذيذ، فالبرجر له أنواع عديدة مثل برجر اللحم وبرجر الفراخ، وفي هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة عمل البرجر المميز و السر وراء طعم Hardies double cheese burger . طريقة عمل برجر هارديز طريقة عمل برجر هارديز المكونات : كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهارات الهمبرجر.

ملعقة كبيرة من صلصة الباربيكيو.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

شرائح من الجبنة.

خبز همبرجر.

شرائح من الخس

شرائح من البندورة حسب الرغبة.

زيت زيتون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه كلا من اللحم المفروم والبصل المبشور ويتم التقليب. نضيف علي الخليط الملح وبهارات الهمبرجر. نضيف الي الخليط زيت الزيتون وصلصة الباربيكيو. نضع الثلاث بيضات الي الخليط ونقوم بتقليب الخليط جيداً. نضع البقسماط الناعم الي الخليط ونستمر بالتقليب. حتي يتم تجانس الخليط. نقوم بعمل اقراص دائرية متوسطة الحجم من الخليط. نقوم بشوى اقراص الهمبرجر في مقلاة. نضع الهمبرجر في الخبر ونضع على الهمبرجر الجبنة وشرائح البندورة وشرائح الخس. تحضير برجر الدجاج على طريقة هارديز تحضير برجر الدجاج على طريقة هارديز المكونات : كيلو من الدجاج المفروم.

بصلتان مبشورتان.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة من الفلفل الاسود.

بهارات همبرجر.

شرائح من الجبنة.

شرائح من الخس.

زيت زيتون

نصف كوب من البقسماط .

خبز همبرجر. طريقة التحضير: نحضر إناء كبير ثم نضع به كلا من الدجاج المفروم والبصل. نضع علي الخليط الملح، الفلفل الاسود ، زيت الزيتون، البقسماط الناعم وبهارات الهمبرجر . نقوم بتقليب الخليط حتي يتم التجانس. نقوم بعمل اقراص دائرية متوسطة الحجم من الخليط. نقوم بشوي الهمبرجر في مقلاة. نضع الهمبرجر في الخبز ونضع عليها كلاً من الجبنة وشرائح الخس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل برجر هارديز والخلطة السرية لطعم Hardies double cheese burger الأكثر مبيعاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.