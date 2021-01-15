طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بكل أسرارها على طريقة مطعم السلطان أيوب التركي

طريقة عمل كفتة الفراخ، تعد كفتة الدجاج من الوجبات الشهية كما أنها خفيفة وسريعة فتحضيرها لا يتعدى الساعة حيث أن طريقة عمل chicken kofta التي سنعرضها لكم تأخذ في تحضيرها حوالي 15 دقيقة ومدة الطهي فقط ثلاثون دقيقة، وتعد هذه الوجبة حل مثالي للأطفال الذين لا يأكلون الدجاج بصورته الطبيعية فهذه الطريقة تجعلهم يحبون مذاقه ويستفيدون من العناصر الغذائية به. مكونات ومقادير كفتة الفراخ حوالي أربع أو خمس قطع من الدجاج الفيلية.

دقيق مطحون بمقدار ملعقتان كبيرتان.

بيضة واحدة كبيرة.

مشروم مقطع لشرائح بمقدار كوبين.

توم مفروم بمقدار ثلاث فصوص.

عدد حبتين من الطماطم يتم تقطيعهم لشرائح صغيرة.

عدد بصلتين كبيرتين مقطعتين إلى شرائح وأخرتين مفرومتين جيدًا.

جبنة شيدر مقدار كوب كبير.

كوب من جبن الموزاريلا.

ربع كوب كبير المايونيز.

جبنة رومي مبشورة مقدار ربع كوب كبيرر.

بهارات الدجاج وتوابل” فلفل مطحون مقدار ملعقة صغيرة، بابريكا، ملح، شطة حمراء مطحونة، ملعقة من ريحان مطحون ومجفف “. طريقة تحضير كفتة الفراخ تقطيع الفراخ إلى قطع صغيرة ووضعها في مقلاة بها قليل من الزبدة. وضع كل من الطحين والتوابل والثوم والبصل فوق القطع وتقليبهم جيدًا حتى يتغير لون الفراخ إلى ذهبي فاتح. استمري بالتقليب إلى أن تصبح المكونات خليط متجانس وبعدها يتم رفعه من النار. يوضع في نفس المقلاة الماشروم والبصل المقطع إلى شرائح إلى أن يدبل وبعدها يتم إخراجه. نأخذ قطع صغيرة من العجينة ونشكلها بهيئة قرص وبعدها نقوم بقليها في الزيت. بعد تمام قلي كافة أقراص الكفتة قم بوضع خليط الماشروم عليه وبعدها يتم وضع خليط الجبن ومن ثم توضع المكونات جميعا في الفرن لمدة 10 دقائق وتكون بعدها جاهزة للتقديم وبألف هناء. مكونات ومقادير كفتة الفراخطريقة تحضير كفتة الفراخ الوسوم

طريقة عمل كفتة الفراخ، تعد كفتة الدجاج من الوجبات الشهية كما أنها خفيفة وسريعة فتحضيرها لا يتعدى الساعة حيث أن طريقة عمل chicken kofta التي سنعرضها لكم تأخذ في تحضيرها حوالي 15 دقيقة ومدة الطهي فقط ثلاثون دقيقة، وتعد هذه الوجبة حل مثالي للأطفال الذين لا يأكلون الدجاج بصورته الطبيعية فهذه الطريقة تجعلهم يحبون مذاقه ويستفيدون من العناصر الغذائية به. مكونات ومقادير كفتة الفراخ حوالي أربع أو خمس قطع من الدجاج الفيلية.

دقيق مطحون بمقدار ملعقتان كبيرتان.

بيضة واحدة كبيرة.

مشروم مقطع لشرائح بمقدار كوبين.

توم مفروم بمقدار ثلاث فصوص.

عدد حبتين من الطماطم يتم تقطيعهم لشرائح صغيرة.

عدد بصلتين كبيرتين مقطعتين إلى شرائح وأخرتين مفرومتين جيدًا.

جبنة شيدر مقدار كوب كبير.

كوب من جبن الموزاريلا.

ربع كوب كبير المايونيز.

جبنة رومي مبشورة مقدار ربع كوب كبيرر.

بهارات الدجاج وتوابل” فلفل مطحون مقدار ملعقة صغيرة، بابريكا، ملح، شطة حمراء مطحونة، ملعقة من ريحان مطحون ومجفف “. طريقة تحضير كفتة الفراخ تقطيع الفراخ إلى قطع صغيرة ووضعها في مقلاة بها قليل من الزبدة. وضع كل من الطحين والتوابل والثوم والبصل فوق القطع وتقليبهم جيدًا حتى يتغير لون الفراخ إلى ذهبي فاتح. استمري بالتقليب إلى أن تصبح المكونات خليط متجانس وبعدها يتم رفعه من النار. يوضع في نفس المقلاة الماشروم والبصل المقطع إلى شرائح إلى أن يدبل وبعدها يتم إخراجه. نأخذ قطع صغيرة من العجينة ونشكلها بهيئة قرص وبعدها نقوم بقليها في الزيت. بعد تمام قلي كافة أقراص الكفتة قم بوضع خليط الماشروم عليه وبعدها يتم وضع خليط الجبن ومن ثم توضع المكونات جميعا في الفرن لمدة 10 دقائق وتكون بعدها جاهزة للتقديم وبألف هناء. مكونات ومقادير كفتة الفراخطريقة تحضير كفتة الفراخ

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