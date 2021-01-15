كيفية استخدام زيت الخروع للشعر لعلاج التساقط بسرعة ونتائج فعالة 100%

كيفية استخدام زيت الخروع للشعر , لَنكن أكثر صدقَا جميع السيدات تَحلم بالحصول على شعر صحي ولامع طويل وقوي، بالإضافة لسهولة تصفيفه، والقضاء على جميع المشاكل التي تُعاني منها، وكل هذه الأحلام سَتَتحقق عند معرفة كَيفية استخدام زيت الخروع للشعر بالطريقة الصحيحة، لإنبات الشعر، وتقويته، وجعله صحي.

كيفية استخدام زيت الخروع للشعر

الشعر الطويل والقوي، يبدأ من فروة رأس صحية، ولهذا يَجب العناية الكاملة بفروة الرأس، وزيت الخروع يَعتني بفروة الرأس، ويَطرد البكتريا والفطريات، بالإضافة إلى تَغذيتها وترطيبها، و تنعيم الشعر وعلاج التهابات فروة الرأس التي تَنتهي بسقوط الشعر، بالإضافة إلى تعزيز البصيلات وتَغذيتها، وتَنعيم الأطراف المتقصفة، لذا استخدام زيت الخروع يُساعد في حل كل شيء بَخطوة واحدة، وهَذه أفضل الطرق التي يٌمكن خلالها الحصول على فوائد زيت الخروع:-

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع + ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

امزجي المكونين معًا وطَبقيها على الشعر وفروة الرأس مع التَدليك الخفيف لإنبات الشعر لمدة 5 دقائق.

ثم قومي بتمشيط الشعر حتى تَستطيعين تَوزيع زيت الخروع بالتساوي.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية ثم منشفة ساخنة واحكمي إغلاقها.

اتركي الزيت على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر، أو من الليل حتى صباح اليوم التالي.

يَجب تكرار الخطوات مرتين بالأسبوع وعلى مدار شهرين للحصول على نتائج أفضل.

الطريقة الأولى

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع + نصف كوب من جل الصبار + ملعقة صغيرة من الريحان المطحون + ملعقتان صغيرتان من الحلبة المطحونة.

وضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات معًا.

ثم يُطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يُترك المزيج على الشعر لمدة تَتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ثم يشطف بالماء الفاتر و باستعمال شامبو خفيف.

الطريقة الثانيةالطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الخروع للشعر

يُمكن تَطبيق زيت الخروع، ولكن لا تَحصل منه المرأة على النتيجة التي تَتمناها، هذا لأنها لا تَقوم بتَطبيقه بالطريقة الصحيحة، التي تَستهدف أماكن فراغات الشعر، والمٌصابة والالتهابات بفروة الرأس، والأطراف المتقصفة، لحل المشاكل بالإضافة إلى تقوية الشعر والعمل على تَغذيته من الجذور حتى الأطراف، بالعلاوة إلى علاج مشكلة تساقط الشعر وهذه هي الطريقة الصحيحة التي يَجب استخدام زيت الخروع للشعر:-