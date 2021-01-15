خلطة البيض لتطويل الشعر فقط في 7 أيام واحصلي على شعر قوي وناعم

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خلطة البيض لتطويل الشعر , البيض هو المصدر الأساسي للبروتين، وهي أكثر العناصر التي يَحتاج لها الشعر، سواء إن كان للتنعيم والفرد، أو لتَقويته وتَغذيته، وإطالته سريعًا، لذا أصبحت خلطة البيض لتَطويل الشعر، هي الوصفة السحرية التي تَستخدمها أغلب الفتيات، ليس فقط للإطالة، ولكن للحصول على شعر مثالي صحي وقوي وناعم.خلطة البيض لتطويل الشعر
البيض مصدر غني بالبروتين والفيتامينات، والمَعادن الأساسية، مثل البيوتين، وفيتامين ب، وغيرها من المواد، الذي يُعتبر الشعر في أمس الحاجة لها، لذا يُعتبر البيض هو الحل الأمثل لحل كل مشاكل الشعر سواء التساقط، وعدم إطالته، لأنه يٌساعد في تحفيز نمو الشعر، وزيادة كثافته، وتَقويته، وتَحسين ملمس الشعر من الخارج، وتَقوية الجذور، بالإضافة إلى تَعزيز صحة فروة الرأس لإطالته سريعًّا، وهذه أفضل خلطات البيض لتطويل الشعر:-الخلطة الأولى
سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-مكوناتها
عدد 2 بيضة كاملة + ملعقة كبيرة من عصير البصل.خطواتها
- اخفقي البيض جيدًا ثم اضيفي عصير البصل وامزجي مرة أخرى.
- طَبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة.
- اغسلي الشعر بالماء البارد ثم رطبيه على الفور.
الخلطة الثانية
سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-مكوناتها
ملعقتان من بذور الحلبة منقوعة بالماء طوال الليل + بيضة كاملة.خطواتها
- اهرسي بذور الحلبة حتى تُصبح مثل العجينة.
- ثم أضيفي لها البيض وامزجي مرة أخرى.
- اشطفي الشعر بالماء البارد، ويُمكنك استخدام زيت عطري في الشطف لإزالة الرائحة، وبالتالي تطويل الشعر بسرعة.
سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-مكوناتها
عدد 2 بيضة كاملة + ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.خطواتها
- امزجي المكونات جيدًا ثم طبقيها على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس.
- يَجب تَغطية الشعر بإحكام وتركه لمدة 20 دقيقة.
- اشطفي شعرك بالماء البارد.
- علمًا بإنك عزيزتي إذا اتبعتي ما سبق عن خلطة البيض لتطويل الشعر ستحصلي على شعر قوي وناعم فقط في 7 أيام.
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خلطة البيض لتطويل الشعر , البيض هو المصدر الأساسي للبروتين، وهي أكثر العناصر التي يَحتاج لها الشعر، سواء إن كان للتنعيم والفرد، أو لتَقويته وتَغذيته، وإطالته سريعًا، لذا أصبحت خلطة البيض لتَطويل الشعر، هي الوصفة السحرية التي تَستخدمها أغلب الفتيات، ليس فقط للإطالة، ولكن للحصول على شعر مثالي صحي وقوي وناعم.خلطة البيض لتطويل الشعر
البيض مصدر غني بالبروتين والفيتامينات، والمَعادن الأساسية، مثل البيوتين، وفيتامين ب، وغيرها من المواد، الذي يُعتبر الشعر في أمس الحاجة لها، لذا يُعتبر البيض هو الحل الأمثل لحل كل مشاكل الشعر سواء التساقط، وعدم إطالته، لأنه يٌساعد في تحفيز نمو الشعر، وزيادة كثافته، وتَقويته، وتَحسين ملمس الشعر من الخارج، وتَقوية الجذور، بالإضافة إلى تَعزيز صحة فروة الرأس لإطالته سريعًّا، وهذه أفضل خلطات البيض لتطويل الشعر:-الخلطة الأولى
سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-مكوناتها
عدد 2 بيضة كاملة + ملعقة كبيرة من عصير البصل.خطواتها
- اخفقي البيض جيدًا ثم اضيفي عصير البصل وامزجي مرة أخرى.
- طَبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة.
- اغسلي الشعر بالماء البارد ثم رطبيه على الفور.
الخلطة الثانية
سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-مكوناتها
ملعقتان من بذور الحلبة منقوعة بالماء طوال الليل + بيضة كاملة.خطواتها
- اهرسي بذور الحلبة حتى تُصبح مثل العجينة.
- ثم أضيفي لها البيض وامزجي مرة أخرى.
- اشطفي الشعر بالماء البارد، ويُمكنك استخدام زيت عطري في الشطف لإزالة الرائحة، وبالتالي تطويل الشعر بسرعة.
سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-مكوناتها
عدد 2 بيضة كاملة + ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.خطواتها
- امزجي المكونات جيدًا ثم طبقيها على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس.
- يَجب تَغطية الشعر بإحكام وتركه لمدة 20 دقيقة.
- اشطفي شعرك بالماء البارد.
- علمًا بإنك عزيزتي إذا اتبعتي ما سبق عن خلطة البيض لتطويل الشعر ستحصلي على شعر قوي وناعم فقط في 7 أيام.
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