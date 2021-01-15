الثوم لتقوية الاظافر وتبييضها..بوصفة سحرية أطيلي أظافرك 3 سنتمتر في أسبوع واحد فقط

هل سألت نفسك لماذا نمتلك أظافر؟ هل تعرف ما هي أهمية الأظافر؟ هل تعرف طريقة لتقوية الأظافر وتبييضها؟، سنجيب تلك الاسئلة من خلال موقعنا ” ” وسنوضح أهمية الاظافر وطريقة تقوية الاظافر بالثوم.

أهمية الأظافر

قد نكون غير مدركين ما هي أهمية الأظافر

حماية أطراف الأصابع “السلامية”: فإن أطراف الاصابع وبالتحديد أول عقلة بطرف الاصبع تحتوى علي أنسجة رقيقة جداً وعرضه للتمزق بسهولة.

التحكم في حركة الاصابع: فهي تمنح الصلابة للسلامية الرخوة، حتى تتمكن الأصابع التقاط الاشياء ومسكها بسهولة.

لها القدرة على معادلة درجة الحرارة: قد تستغرب من ذلك ولكنه بالفعل حقيقة، فقد أثبتت الدراسات أن الاظافر مسئولة عن معادلة درجة حرارة الأصابع، حتى لو شعرت بأن أطرافك باردة جداً في فصل الشتاء، إلا أن تلك البرودة كان من الممكن أن تتحول إلى تجمد في الدماء، مما قد يؤدى بتر الاطراف لولا وجود الاظافر.

حيث تعتبر الأظافر مؤشر على الصحة العامة لجسم الانسان، وهى غنية بالأوعية الدموية التي توجد خلف بطانة الظفر “وهى المنطقة الطلائية التي توجد أسفل الظفر”، والتي ينظر إليها الطبيب عند فحص المريض.

طريقة تقوية الاظافر بالثوم

المكونات:

3 فصوص ثوم.

ليمونة حامضة.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

وعاء فارغ.

طريقة التحضير:

يتم عصر الليمون.

ونقوم بتقشير فصوص الثوم، ثم يتم نقعه في عصير الليمون.

ثم إضافة زيت الزيتون عليهم ويتم خلطهم جيداً.

يتم نقع الاظافر بذلك المزيج لمدة 10 دقائق.

بعد تلك المدة يتم إخراج اليدين ويتم غسلهما جيداً.

يفضل تكرار تلك الوصفة يومياً لمدة أسبوع. الوسوم

هل سألت نفسك لماذا نمتلك أظافر؟ هل تعرف ما هي أهمية الأظافر؟ هل تعرف طريقة لتقوية الأظافر وتبييضها؟، سنجيب تلك الاسئلة من خلال موقعنا ” ” وسنوضح أهمية الاظافر وطريقة تقوية الاظافر بالثوم.

أهمية الأظافر

قد نكون غير مدركين ما هي أهمية الأظافر

حماية أطراف الأصابع “السلامية”: فإن أطراف الاصابع وبالتحديد أول عقلة بطرف الاصبع تحتوى علي أنسجة رقيقة جداً وعرضه للتمزق بسهولة.

التحكم في حركة الاصابع: فهي تمنح الصلابة للسلامية الرخوة، حتى تتمكن الأصابع التقاط الاشياء ومسكها بسهولة.

لها القدرة على معادلة درجة الحرارة: قد تستغرب من ذلك ولكنه بالفعل حقيقة، فقد أثبتت الدراسات أن الاظافر مسئولة عن معادلة درجة حرارة الأصابع، حتى لو شعرت بأن أطرافك باردة جداً في فصل الشتاء، إلا أن تلك البرودة كان من الممكن أن تتحول إلى تجمد في الدماء، مما قد يؤدى بتر الاطراف لولا وجود الاظافر.

حيث تعتبر الأظافر مؤشر على الصحة العامة لجسم الانسان، وهى غنية بالأوعية الدموية التي توجد خلف بطانة الظفر “وهى المنطقة الطلائية التي توجد أسفل الظفر”، والتي ينظر إليها الطبيب عند فحص المريض.

طريقة تقوية الاظافر بالثوم

المكونات:

3 فصوص ثوم.

ليمونة حامضة.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

وعاء فارغ.

طريقة التحضير:

يتم عصر الليمون.

ونقوم بتقشير فصوص الثوم، ثم يتم نقعه في عصير الليمون.

ثم إضافة زيت الزيتون عليهم ويتم خلطهم جيداً.

يتم نقع الاظافر بذلك المزيج لمدة 10 دقائق.

بعد تلك المدة يتم إخراج اليدين ويتم غسلهما جيداً.

يفضل تكرار تلك الوصفة يومياً لمدة أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثوم لتقوية الاظافر وتبييضها..بوصفة سحرية أطيلي أظافرك 3 سنتمتر في أسبوع واحد فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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