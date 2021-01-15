طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة واللذيذة ب2 بيضة فقط

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة واللذيذة، كيكة البرتقال الذهبية تعد من أكثر أنواع الحلويات المفضلة لدى معظم الأشخاص، لأنها تتميز بمذاق رائع ورائحة فريدة من نوعها، وتحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين c، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل البيت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البرتقال الذهبية.

طريقة عمل كيكة البرتقال الذهبية

تعتبر مكونات كيكة البرتقال متوافرة في كل منزل وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكوناتها وخطواتها

المكونات:

2 حبة من البيض.

¼ كوب كبير من العسل الطبيعي.

ربع ملعقة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير عصير برتقال فريش.

150 جرام من الدقيق.

امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط، ثم اتركيه جانبا. اخفقي البيض مع الفانيلا، والعسل، ومقدار عصير البرتقال، وباقي المكونات جيدا، بواسطة المضرب. اسكبي خليط البيض فوق خليط الدقيق، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط كريمي. قومي بدهن قالب الكيك بملعقة من السمن، ثم اسكبي فيه خليط الكيك. ضعي القالب في الفرن، ثم اتركيه لمدة 25 دقيقة، حتى تنضج الكيك. قدمي كيك البرتقال باطباق التقديم.

خطوات تحضير كيكة البرتقال الذهبيةطريقة عمل كيك البرتقال بالصوص

المكونات:

2 كأس كبير من الطحين.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كأس كبير من السكر المطحون.

5 حبات من البيض.

كوب كبير من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كأس كبير عصير برتقال طازج.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

مكونات صوص البرتقال

200 جرام من السكر المطحون.

4 ملاعق صغيرة عصير برتقال.

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

ربع ملعقة من لون الطعام ذات اللون البرتقالي.

اخلطي مقدار الطحين مع الملح والبيكنج باودر في وعاء كبير الحجم، ثم اتركيه جانبا. اخفقي البيض مع باقي المكونات جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم اسكبيه فوق خليط الطحين، ثم اخلطي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن، ثم ضعيها في الفرن، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ثلث، حتى تنضج الكيك. امزجي مكونات الصوص مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط كثيف. وزعي الصوص على سطح كيك البرتقال قبل التقديم.

طريقة تحضير كيك البرتقال بالصوص

وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل كيكة البرتقال الذهبية وطريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص