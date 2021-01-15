طريقة عمل كاساديا اللحم المكسيكية بألذ وأسهل طريقة والطعم روعة

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كاساديا اللحم المكسيكية من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار، ومن الأكلات المنتشرة في جميع أنحاء العالم أيضا. وتتميز بسهولة التحضير وبالمذاق الرائع، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها. وهذه الأكلة عبارة عن خبز التورتيلا مع مزيج مختلف من الجبن والخضروات واللحمة المتبلة، ثم يقلى في الزيت. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات كاساديا اللحم المكسيكية
تتكون كاساديا اللحم المكسيكية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم لحمة مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 حبة بصل مفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ملعقة صغيرة بهارات كاجون.
- نصف كوب ذرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح .
- حبة طماطم مفرومة ناعم.
- خبز التورتيلا.
- شرائح جبنة شيدر.
- جبنة موزاريلا مبروشة.
يتم تحضير كاساديا اللحم المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضيف إليها الزيت والبصل، ونقلبه جيدا حتى يصبح لونه ذهبيا.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحمة.
- ثم نضيف بابريكا وفلفل أسود وثوم بودر وسبع بهارات وبهارات الكاجون ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الذرة ونقلب جيدا، ثم نضيف الملح ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الطماطم والفلفل الأخضر ونقلب جيدا حتى تنضج المكونات، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نحضر خبز التورتيلا، نفرد خبز التورتيلا الدائري وفي نصفه نضع شرائح جبنة شيدر، ثم طبقة من حشوة اللحم، ثم نضع فوقها جبنة موزاريلا مبروشة، ثم نقوم بثني النصف الآخر من خبز التورتيلا فوقها ونضغط عليه، وبذلك نحصل على ساندويتش تورتيلا نصف دائري، ثم نكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية الحشوة والخبز.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزيت، وعندما تسخن نضع فيها ساندويتش كاساديا اللحم ونحمره من الجهتين ونضغط عليه أثناء التحمير، وبنفس الطريقة نقوم بتحمير الساندويتشات المتبقية.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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كاساديا اللحم المكسيكية من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار، ومن الأكلات المنتشرة في جميع أنحاء العالم أيضا. وتتميز بسهولة التحضير وبالمذاق الرائع، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها. وهذه الأكلة عبارة عن خبز التورتيلا مع مزيج مختلف من الجبن والخضروات واللحمة المتبلة، ثم يقلى في الزيت. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات كاساديا اللحم المكسيكية
تتكون كاساديا اللحم المكسيكية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم لحمة مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 حبة بصل مفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ملعقة صغيرة بهارات كاجون.
- نصف كوب ذرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح .
- حبة طماطم مفرومة ناعم.
- خبز التورتيلا.
- شرائح جبنة شيدر.
- جبنة موزاريلا مبروشة.
يتم تحضير كاساديا اللحم المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضيف إليها الزيت والبصل، ونقلبه جيدا حتى يصبح لونه ذهبيا.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحمة.
- ثم نضيف بابريكا وفلفل أسود وثوم بودر وسبع بهارات وبهارات الكاجون ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الذرة ونقلب جيدا، ثم نضيف الملح ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الطماطم والفلفل الأخضر ونقلب جيدا حتى تنضج المكونات، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نحضر خبز التورتيلا، نفرد خبز التورتيلا الدائري وفي نصفه نضع شرائح جبنة شيدر، ثم طبقة من حشوة اللحم، ثم نضع فوقها جبنة موزاريلا مبروشة، ثم نقوم بثني النصف الآخر من خبز التورتيلا فوقها ونضغط عليه، وبذلك نحصل على ساندويتش تورتيلا نصف دائري، ثم نكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية الحشوة والخبز.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزيت، وعندما تسخن نضع فيها ساندويتش كاساديا اللحم ونحمره من الجهتين ونضغط عليه أثناء التحمير، وبنفس الطريقة نقوم بتحمير الساندويتشات المتبقية.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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