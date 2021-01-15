طريقة عمل كاساديا اللحم المكسيكية بألذ وأسهل طريقة والطعم روعة

كاساديا اللحم المكسيكية من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار، ومن الأكلات المنتشرة في جميع أنحاء العالم أيضا. وتتميز بسهولة التحضير وبالمذاق الرائع، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها. وهذه الأكلة عبارة عن خبز التورتيلا مع مزيج مختلف من الجبن والخضروات واللحمة المتبلة، ثم يقلى في الزيت. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ.

مكونات كاساديا اللحم المكسيكية

تتكون كاساديا اللحم المكسيكية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم لحمة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة بهارات كاجون.

نصف كوب ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح .

حبة طماطم مفرومة ناعم.

خبز التورتيلا.

شرائح جبنة شيدر.

جبنة موزاريلا مبروشة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كاساديا اللحم المكسيكية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: