وصفة كالسحر تعالج فراغات الشعر والصلع لدي الرجال والنساء وتنبت شعر غرة الرأس، الخلطة التي يبحث عنه الجميع استخدميها علي الفراغات الموجودة في فروة رأسك والصلع وسينبت شعر جديد وتختفي كل الفراغات، تحتوي على قوة غذائية عالية تعالج تلف وتقصف الشعر وبالتالي تقلل من مشكلة تساقط الشعر وضعفه بشكل كبير، وهي بالفعل واحدة من اقوي الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالشعر تعمل علي ملء وإنبات الفراغات الموجودة في مقدمة الرأس بسرعة، كما أن تلك الوصفة تحتوي على مكون رائع لعلاج الشيب المبكر وتعزيز اللون الطبيعي للشعر، مكوناتها بسيطة وسهلة متوفرة بسهولة في المنزل أو محلات العطارة.

وصفة علاج الصلع والفراغات الموجودة بالشعر

تتكون تلك الخلطة الرائعة في نتيجتها بالنسبة للرجال والنساء من مكونات طبعية مائة في المائة وهي:

كحل العيون الطبيعي (من عند العطار).

كوب صغير من زيت الزيتون البكر ويُمكنك استبداله بزيت اللوز الحلو.

ثلاثة فصوص من الثوم الأحمر.

يتم تحضير إناء صغير ثم يتم أضافة مقدار زيت الزيتون إليه ويتم رفعه علي نار هادئة من دقيقتين الي ثلاثة دقائق حتي يبدأ في الغليان، بعد ذلك يُرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك ليبرد قليلا حتي يكون دافئ ثم يتم وضعه في قنينة زجاجية صغيرة ، ومن ناحية أخرى يتم تقشير فصوص الثوم ثم يتم بشرها بالمبشرة أو يتم تقطيعها الي قطع صغيرة، ثم بعد ذلك يتم إضافته الي القنينة التي بها زيت الزيتون ويتم رجها ثم يتم غلق القنينة ويتم تركها في مكان جاف ومظلم لمدة سبعة أيام. بعد مرور سبعة أيام يتم تصفية الخليط للحصول علي زيت ، بعد ذلك يتم أخذ مقدار ملعقة صغيرة من الزيت ووضعها في وعاء صغير ثم يتم أضافة القليل من الكحل الطبيعي بمقدار ملعقة صغيرة ثم يتم التقليب جيدا.

طريقة استخدام خلطة علاج الصلع وإنبات الشعر

يتم أخذ هذا الخليط ويتم وضعه علي المناطق التي بها فراغات ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس من خمس دقائق إلى عشر دقائق؛ لتنشيط الدورة الدموية مما يحفزها علي النمو والاستفادة من العناصر الغذائية بالخلطة، يتم استعمال هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستلاحظين الفرق من أول استعمال. يمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة علي الرموش كماسكرا لإيقاف تساقط الرموش وتكثيفها، الكحل الطبيعي أو ما يسمي بكحل الاثمد له فوائد عديدة للشعر وذلك لاحتوائه علي نسبة كبيرة من المعادن والعناصر الفعالة لتحفيز نمو الشعر، حيث يعمل علي علاج تساقط الشعر وعلاج الصلع وتكثيف الروش واطالتها وأيضا تطويل الشعر وتكثيفه بشكل فعال.