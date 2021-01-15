طريقة جديدة لعمل البطاطس المقلية مقرمشة وذهبية بدون قلي ولا زيوت نهائي

طريقة جديدة لعمل البطاطس المقلية تتميز البطاطس المقلية بأن لديها عدد كبير من المحبين في جميع أنحاء العالم، وهي من ضمن النشويات المقرمشة، التي تمثل طعم شهي يقوم جميع الأشخاص إذا كان الاطفال أو الكبار، أو الشباب بتناولها ويوجد اقبال كبير عليها لأنها من ضمن الوجبات السريعة التي تقدم بجانب الوجبات الاساسية، أو يمكن أن نقوم بالاستغناء عن الوجبات الاساسية، وأن تناولها بمفردها، ولكن من ضمن الأشياء التي نتجنبها هي كميات الزيت التي نقوم بقلي البطاطس بها، ولكن أغلب المطاعم تقوم باستغلال هذه النقطة وتعمل على قلي البطاطس بدون أي نقطة زيت لكي تجذب عدد كبير من الأشخاص لكي يقوم بتناول البطاطس في هذه المطاعم، ولكن يمكن أن نحضر هذه الوجبة داخل المنزل بدون أن نقوم بوضع أي نقطه زيت كما أننا سوف نقوم بتحضيرها على شكل مقرمش.

طريقة جديدة لعمل البطاطس المقلية

بهذه الطريقة يمكن أن نقوم بعمل البطاطس المقرمشة، التي تتميز بلونها الذهبي الخالي من أي زيوت، بالخلطه السرية الرهيبة وسوف تنتهي في دقائق بسهولة تابعي معنا.

2 بطاطس كما يمكن أن تقومي بزيادة عن ذلك حسب الرغبة أو حسب عدد الاشخاص التي سوف يقوموا بتناول البطاطس.

2 كوب من الماء المغلي.

ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة زعتر.

رشة بسيطة من الثوم المفروم.

ملعقة نشا.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

نبدأ في تقطيع البطاطس على اشكال اصابع.

نقوم بتحضير اناء ونضع فيه مياه مغلية.

نضع البطاطس في هذا الإناء ونتركها لمدة خمس دقائق.

نبدأ في تصفيات البطاطس بشكل جيد.

ونقوم بتركها على محارم لمدة ساعة حتى لا يوجد فيها أي مياه نهائيا.

نبدأ بوضع كمية الزيت الزيتون والنشا والزعتر وكافة التوابل التي قمنا بذكرها.

نبدا برص البطاطس في الصينية، ونقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

نبدأ بإخراج الصينية، وتقديمها في اطباق التقديم لاطفالنا.

طريقة التحضير:-

كما يمكن أيضا أن نقوم بوضعها في اللانش بوكس أثناء ذهابهم من المدرسة فهي تعتبر وجبة أساسية، مميزة لديه العديد من المميزات والفيتامينات المفيدة لجسم الطفل.