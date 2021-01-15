تحضير أقوى سيرم طبيعي للشعر نقطة واحدة منه للحصول علي شعر كثيف وناعم وطويل في دقائق

تحضير أقوى سيرم طبيعي للشعر مع دخول فصل الشتاء يعاني فئة كبيرة من الفتيات من مشكلة جفاف الشعر بسبب الجو البارد وهطول الأمطار بغزارة، يسبب جفاف وتساقط الشعر، إلى جانب القيام بصبغ الشعر بمواد كيميائية تسبب تلف وتساقط الشعر، وأيضاً القيام بتطبيق الفيلر أو الكيراتين أو البروتين، التي ينتج عنها تلف الشعر وزيادة الضرر عليه، وأصبح يوجد سيرم الشعر الذي يساهم في زيادة نمو الشعر من الجذور وزيادة كثافته، ولكن باهظ الثمن، ولكننا اليوم وفرنا لكم أفضل سيرم طبيعي منزلي لزيادة نعومة الشعر وطوله وكثافته.

فلنتعرف معاً على الطرق المختلفة للقيام بتحضير سيرم طبيعي للشعر من مكونات منزلية تفيد للشعر وتغذيه:

سيرم زيت الخروع

من أفضل أنواع السيرم الطبيعية للشعرنقوم بمزج ملعقتين من زيت الخروع مع ملعقتين من زيت جوز الهند، وتخلط المكونات معاً وتوضع بزجاجة سبراي وترج بشكل جيد ومن ثم نقوم برش الشعر بالمزيج بشكل جيد، وهو مبلل ويترك حتى أن يجف ومن ثم نقوم بتمشيط الشعر.

جل الصبار وزيت الياسمين

يتم من خلال إذابة 55 ملليلتر من زيت جوز الهند ويضاف له كوب من هلام الصبار فيما يعادل 12 ملعقة، ويضاف له بعض قطرات زيت الياسمين، وكبسولتين من فيتامين أي، وتخلط المكونات سوياً ونقوم بتخزين السيرم بعبوة ونقوم بوضع كمية قليلة من المزيج على الشعر مع التدليك برفق بشكل يومي.

سيرم الزيوت الطبيعية

نقوم بمزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الورد مع ملعقة من زيت اللافندر وملعقة من كريم جوز الهند الطبيعي ومقلع زبدة الشيا والقليل من الألوافيرا، تقلب المكونات معاً حتى أن نحصل على قوام لزج، ونقوم بوضعه في زجاجة بخاخ ويرش على الشعر بشكل يومي حتى تحصلين على أفضل النتائج.