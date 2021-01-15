عمل كيك الاسفنجيه الذيذه فى البيت بمكونات سهله وبسيطه فقط فى 5 دقائق

عمل كيك الاسفنجيه الذيذه فى البيت بمكونات سهله تعتبر الكيكة من أشهر أنواع الحلوى الموجودة والمطلوبة في كل بيت، وتحرص كل أم على عمل الكيكة بشكل مستمر لتناولها بين الوجبات أو بدلاً من تناول الفطور في الصباح، ولكن هناك بعض الأمهات لا يفضلن عمل الكيكة نظرًا لأنها تحتاج لوقت طويل، ولكن من خلال مقالنا هذا سوف تتعرفين على طريقة سهلة وسريعة لعمل كيك شهي ولذيذ في خمس دقائق فقط. الطريقة في خمس دقائق:- الطريقة في خمس دقائق:- مقادير الكيك:- خمس ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

أربع ملاعق كبيرة سكر ناعم.

بيضتين.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة.

خمس ملاعق كبيرة لبن سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الكيك:- في البداية نحضر وعاء صغير ونضع به البيض والفانيليا ونخفقهم معًا، ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق جيدًا. ثم نضيف اللبن والزيت مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف الدقيق وبكينج البودر ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نحضر كوبين من الأكواب المخصصة وندهنها بالقليل من السمنة، ثم نسكب بها الخليط حتى يصل إلى منتصف الكوب. ثم نضع أكواب الكيك داخل الفرن أو الميكروويف لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيك لذيذة سريعة:- طريقة تحضير الكيك:-طريقة عمل كيك لذيذة سريعة:- المكونات:- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين سكر ناعم.

بيضة واحدة.

ملعقتين غ زيت نباتي.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا واللبن والزيت، ونخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف له بكينج البودر والكاكاو وتقبلهم معًا، ثم نقوم بوضع الخليط السابق إلى وعاء الدقيق، ونخلط جيدًا. ثم نحضر أكواب الكيك ونصب بها هذا الخليط بحيث يملأ نصف الكوب، ثم ندخل الأكواب إلى الميكروويف خمس دقائق فقط. الوسوم

عمل كيك الاسفنجيه الذيذه فى البيت بمكونات سهله تعتبر الكيكة من أشهر أنواع الحلوى الموجودة والمطلوبة في كل بيت، وتحرص كل أم على عمل الكيكة بشكل مستمر لتناولها بين الوجبات أو بدلاً من تناول الفطور في الصباح، ولكن هناك بعض الأمهات لا يفضلن عمل الكيكة نظرًا لأنها تحتاج لوقت طويل، ولكن من خلال مقالنا هذا سوف تتعرفين على طريقة سهلة وسريعة لعمل كيك شهي ولذيذ في خمس دقائق فقط. الطريقة في خمس دقائق:- الطريقة في خمس دقائق:- مقادير الكيك:- خمس ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

أربع ملاعق كبيرة سكر ناعم.

بيضتين.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة.

خمس ملاعق كبيرة لبن سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الكيك:- في البداية نحضر وعاء صغير ونضع به البيض والفانيليا ونخفقهم معًا، ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق جيدًا. ثم نضيف اللبن والزيت مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف الدقيق وبكينج البودر ونخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نحضر كوبين من الأكواب المخصصة وندهنها بالقليل من السمنة، ثم نسكب بها الخليط حتى يصل إلى منتصف الكوب. ثم نضع أكواب الكيك داخل الفرن أو الميكروويف لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيك لذيذة سريعة:- طريقة تحضير الكيك:-طريقة عمل كيك لذيذة سريعة:- المكونات:- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتين كبيرتين سكر ناعم.

بيضة واحدة.

ملعقتين غ زيت نباتي.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا واللبن والزيت، ونخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف له بكينج البودر والكاكاو وتقبلهم معًا، ثم نقوم بوضع الخليط السابق إلى وعاء الدقيق، ونخلط جيدًا. ثم نحضر أكواب الكيك ونصب بها هذا الخليط بحيث يملأ نصف الكوب، ثم ندخل الأكواب إلى الميكروويف خمس دقائق فقط.

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