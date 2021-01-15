اسهل طريقه عمل عجه البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه وسهلة

اسهل طريقه عمل عجه البطاطس بالبيض اجمل وجبة إذا كنتِ من الأمهات التي تبحث عن الغذاء الصحي والاقتصادي في نفس الوقت فهذه هي الطبخة المناسبة لكِ، فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية جداً ويمكن أن يتم تحضيرها في وقت قصير جداً وبأقل تكلفة للمكونات، فالبيض والبطاطس لا يمكن يخلو بيت من وجودهم لذا تستطيعين سيدتي تحضير أشهى الأكلات باستخدامهم، وهذا ما نقدمه إليك اليوم من خلال هذا الموضوع فتابعينا.

طريقة عمل عجه البطاطس بالبيض

تعتبر عجة البيض والبطاطس من أشهى وألذ الأكلات كما يمكن أن يتم تحضيرها بسرعة كبيرة فأنت لا تحتاجين المزيد من الوقت والمكونات بل على العكس تماماً، فهي تكون من الأكلات سهلة التحضير ويتم تجهيزها كما يلي:

المقادير:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مبشورة.

2 بيضة حجم كبير.

1 حبة بصل مفروم ناعم.

حبة طماطم مبشورة.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة ملح.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زبدة أو سمن.

طريقة التحضير:

احضري طاسة ضعيها على النار ضعي بها قليل من الزيت عندما يصبح دافئ قومي بوضع البصل المفروم ناعم وقلبيه حتى أن يذبل.

بعدها يرفع من على النار ضيفي له البطاطس المبشور وقلبي جيداً مع البصل ومن ثم يتم وضع الطماطم المبشورة وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.

ثم يرفع من على النار واتركيه قليلاً حتى أن يهدأ واحضري صينية مناسبة ادهنيها قليل من الزبدة أو السمن ثم اسكبي بها الخليط السابق.

بعدها أضيفي البيضتين واخفقي المكونات مع بعضها البعض وضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون واستمري في الخفق حتى أن تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم عليكِ بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها حتى ان تنضج تماما وتصبح جاهزة للطعام.

تخرج من الفرن وتترك لتبرد قليلاً ثم قدمي عجة البيض والبطاطس المبشور وبالهناء والشفاء.