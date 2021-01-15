أفضل طريقة لتنظيف الوجه بعمق في المنزل خطوة بخطوة بمكونات متوفرة لديك

الوجه والبشرة تتطلب منك أن تخصصي لها وقت معين ومحدد حتى تقومي بتنظيفها وجعلها مشدوده ونضره دائما، حتى تتخلصي من السموم الضارة بها وتأخذ قسط من الراحة من الدخان والغبار والعوامل الخارجية التي تتعرض لها البشرة والوجه باستمرار، ويمكن بأقل التكاليف تنظيف الوجه بعمق في المنزل، وتكون بنفس نتيجة جلسات تنظيف البشرة في صالونات التجميل، ولكنك يجب الاهتمام والمضي على خطوات بالترتيب حتى تحصلي على وجه ناعم مشرق نظيف، وهو روتين ستقومي بأتباعه مرتين في الشهر أي مرة كل أسبوعين، وتلك التنظيف سيكون للوجه وتخلص من الجلد الميت ويعمل على توحيد البشرة وإزالة الرؤوس السوداء فهو خطوة لا غنى عنها للبشرة حتى تظلي شابة بوجه مشرق طوال الوقت.

طريقة تنظيف الوجه بعمق بالمنزل

تنظيف البشرة بعمق يحافظ على نضارة الجلد ويعيد للوجه لمعانه وبريقه، كما إنه يحفز الدورة الدموية في الوجه التي تجعل الوجه وردي ونضر دائما، يحافظ على البشرة نظيفة بشكل مستمر، ويخلص البشرة من البقع الداكنة وأثار تعرضها للشمس، وسنستخدم ما يلي لتنظيف البشرة بالمنزل:

تحتاجين إلى غسول للوجه. مقشر للوجه مناسب لنوع بشرتك. ماكينة بخار أو قدر وماء ساخن. زيت عطري النوع المفضل لديك. ماسك مناسك للوجه. تونر للوجه أو ماء ورد أو جل صبار. مرطب للوجه نوعك المفضل. أداة إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء. منشفة قطنية ناعمة.

ضعي القليل من الغسول على يديك ودلكي وجهك بحركات دائرية، وبللي أصبعك بالقليل من الماء الدافئ. ثم أستمرس في تدليك وجهك ثم أغسلي وجهك بالماء حتى تتأكدي من عدم وجود لأي بقايا غسول الوجه. الغسول يعمل على إزالة الأوساخ وبقايا المكياج والخلايا الميتة، ثم غسل الوجه بغسول العسل أو رتبي على وجهك بالمنشفة. لكن عدم تجفيفه كاملا يجب أن يكون رطب بعض الشيء.

والوجه مازال مبلل ضعي القليل من مقشر الوجه وافركي وجهك بحركات دائرية وبرفق. ثم يترك قليلا عدة دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ جيدا. يقشر خلايا الجلد الميت ويساعد على امتصاص منتجات البشرة لإنها ستوجد على خلايا بشرة جديدة.

ينظف البشرة بمعق بعد استعمال المقشر ويزيل الرؤوس السوداء بجعل الوجه طري ورطب وسهل إزالة الرؤوس السوداء منه. في حالة عدم وجود جهاز حمام البخار يمكنك القيام بوضع قدر على النار وبه القليل من الزيت العطري لافندر أو بابونج أو الفل. عند الغليان ضعي وجهك فوق القدر وغطي رأسك بمنشفة ثقيلة، واستمري على تلك الخطوة 5 دقائق. بعد ذلك زيلي الرؤوس السوداء أو البيضاء من بشرتك عن طريق تلك الأداة أو عن طريق ظهر دبوس شعر.

أولا تنظيف الوجه عن طريق الغسول الزيتيتقشير الوجه بعد الغسولمرحلة حمام البخار للوجهمرحلة ماسك البشرة لتنظيف البشرة

أختاري أي نوع ماسك أنت تفضلينه ويناسب بشرتك وطبقيه على الوجه مع تجنب منطقة تحت العين، واتركيه حتى يجف على وجهك لمدة نصف ساعة، واسترخي على السرير وبعد انتهاء المدة أغسلي وجهك بالماء البارد.

المرحلة الأخيرة تونر وترطيب تنظيف الوجه

ضعي قطعة من القطن عليها القليل من التونر أو رشي التونر على الوجه مباشرة، في حالة عدم وجود تونر لديك يمكن رش ماء ورد طبيعي أو مسح الوجه بجل الصبار، والترطيب استعيني بأي مرطب مناسب لبشرتك فلو كان نوع البشرة دهني يفضل وضع مرطب جيل، أو بشرة جافة فيفضل وضع مرطب كريمي وأكثر كثافة، وبذلك تكوني قد قمتي بتنظيف وجهك بعمق بالمنزل في خطوات بسيطة جدا.