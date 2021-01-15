طريقة عمل كباب خشخاش من المطبخ الحلبي طعم ومذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل كباب خشخاش ، واحدة من طرق كثيرة لعمل الكباب، وللكباب طرق كثيرة هذا النوع من الكباب، وهو كباب خشخاش ويسمى أيضًا كباب خشخاش حلبي باللحم المفروم، وأشهى ما فيب هذه الوصفة، هو أن الكباب يتم عمله باستخدام السماق، ثم يغمر في الصلصة الحمراء، إلى جانب الأرز المفلفل الشهي، وهذه من أهم طرق عمل الكباب، ولكن على الطريقة الحلبية الأصلية.

طريقة عمل كباب خشخاش من المطبخ الحلبي المعروف بمذاقه الخاص، ولكن على الطريقة اللبنانية، أصابع الكفتة الشهية المغمورة في الصلصة الحمراء، وله عدة طرق في الطهي منهخا على الطريقة العراقية، كما يشتهر باسم كباب أزمرلي وكباب أورفلي وكباب عنتبلي، وكلها مسميات لنفس الكباب.

هناك أنواع شهية أخرى للكباب، منها طريقة عمل كباب ميرو السعودي، ويستخدم فيه أيضًا السماق، مع التتبيلة السرية بالثوم ومعجون البندورا ودبس الرمان.

½ كيلو من اللحم المفروم.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الناعم.

حبة بصل صغيرة مفرومة جيدًا.

فص ثوم واحد مهروس.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ثلاث حبات طماطم كبيرة، يتم تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

حبة بصل واحدة، يتم تقطيعها إلى شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من السماق.