طريقة عمل كباب خشخاش من المطبخ الحلبي طعم ومذاق شهي وخطوات سهلة

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طريقة عمل كباب خشخاش ، واحدة من طرق كثيرة لعمل الكباب، وللكباب طرق كثيرة هذا النوع من الكباب، وهو كباب خشخاش ويسمى أيضًا كباب خشخاش حلبي باللحم المفروم، وأشهى ما فيب هذه الوصفة، هو أن الكباب يتم عمله باستخدام السماق، ثم يغمر في الصلصة الحمراء، إلى جانب الأرز المفلفل الشهي، وهذه من أهم طرق عمل الكباب، ولكن على الطريقة الحلبية الأصلية.طريقة عمل كباب خشخاش
طريقة عمل كباب خشخاش من المطبخ الحلبي المعروف بمذاقه الخاص، ولكن على الطريقة اللبنانية، أصابع الكفتة الشهية المغمورة في الصلصة الحمراء، وله عدة طرق في الطهي منهخا على الطريقة العراقية، كما يشتهر باسم كباب أزمرلي وكباب أورفلي وكباب عنتبلي، وكلها مسميات لنفس الكباب.
هناك أنواع شهية أخرى للكباب، منها طريقة عمل كباب ميرو السعودي، ويستخدم فيه أيضًا السماق، مع التتبيلة السرية بالثوم ومعجون البندورا ودبس الرمان.مقادير كباب اللحم المفروم
- ½ كيلو من اللحم المفروم.
- 3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الناعم.
- حبة بصل صغيرة مفرومة جيدًا.
- فص ثوم واحد مهروس.
- ملعقة صغيرة واحدة من الملح الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ثلاث حبات طماطم كبيرة، يتم تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.
- حبة بصل واحدة، يتم تقطيعها إلى شرائح رفيعة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملعقة كبيرة من السماق.
- أحضري وعاء عميق، وقومي بوضع البصل والثوم والبقدونس معًا، وامزجيهم سويًا.
- أضيفي البهارات والتوابل إلي البصل، وهي البابريكا والشطة والفلفل الأسود والملح، واخلطيهم معًا مرة ثانية.
- الآن قومي بوضع اللحم المفروم في التتبيلة، وقلبيه بها جيدًا، حتى تتغلغل التوابل في كل اللحم.
- قومي بتشكيل اللحم المفروم، على صورة أصابع، وضعيها جنبًا إلىجنب، حتى تنتهي من كل الكمية التي لديك.
- في شواية مدهونة بالزيت، قومي بتسخينها جيدًا، ثم ضعي أصابع كباب خشخاش لتأخذ الصدمة، وقلبيها من كل الجوانب حتى تأخذ لون التحمير، ثم ضعي النار على مستوى هاديء، واتركيها تنضج لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- يمكنك شوي الكباب في الفرن، أو في الشواية لمدة 5 دقائق.
- أثناء نضوج كباب خشاش، قومي بتجهيز الصلصة الحمراء، وذلك بوضع مقلاة على النار، ثم ضعي زيت الزيتون، وضعي به الثوم ثم أضيفي فلفل حار قليلًا، واتركيها على النار حتى يتم التسبيك ويتحول القوام إلى سميك قليلًا.
- أضيفي التوابل من ملح وفلفل ودبس رمان، ثم ضعي السماق، وقلبي المقادير جيدًا.
- قومي بصب صلصة الكباب الحمراء، فوق كباب خشخاش بالطريقة الحلبية، وتقدم مع الخبز والسلطات التي تحبينها.
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طريقة عمل كباب خشخاش ، واحدة من طرق كثيرة لعمل الكباب، وللكباب طرق كثيرة هذا النوع من الكباب، وهو كباب خشخاش ويسمى أيضًا كباب خشخاش حلبي باللحم المفروم، وأشهى ما فيب هذه الوصفة، هو أن الكباب يتم عمله باستخدام السماق، ثم يغمر في الصلصة الحمراء، إلى جانب الأرز المفلفل الشهي، وهذه من أهم طرق عمل الكباب، ولكن على الطريقة الحلبية الأصلية.طريقة عمل كباب خشخاش
طريقة عمل كباب خشخاش من المطبخ الحلبي المعروف بمذاقه الخاص، ولكن على الطريقة اللبنانية، أصابع الكفتة الشهية المغمورة في الصلصة الحمراء، وله عدة طرق في الطهي منهخا على الطريقة العراقية، كما يشتهر باسم كباب أزمرلي وكباب أورفلي وكباب عنتبلي، وكلها مسميات لنفس الكباب.
هناك أنواع شهية أخرى للكباب، منها طريقة عمل كباب ميرو السعودي، ويستخدم فيه أيضًا السماق، مع التتبيلة السرية بالثوم ومعجون البندورا ودبس الرمان.مقادير كباب اللحم المفروم
- ½ كيلو من اللحم المفروم.
- 3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الناعم.
- حبة بصل صغيرة مفرومة جيدًا.
- فص ثوم واحد مهروس.
- ملعقة صغيرة واحدة من الملح الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ثلاث حبات طماطم كبيرة، يتم تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.
- حبة بصل واحدة، يتم تقطيعها إلى شرائح رفيعة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملعقة كبيرة من السماق.
- أحضري وعاء عميق، وقومي بوضع البصل والثوم والبقدونس معًا، وامزجيهم سويًا.
- أضيفي البهارات والتوابل إلي البصل، وهي البابريكا والشطة والفلفل الأسود والملح، واخلطيهم معًا مرة ثانية.
- الآن قومي بوضع اللحم المفروم في التتبيلة، وقلبيه بها جيدًا، حتى تتغلغل التوابل في كل اللحم.
- قومي بتشكيل اللحم المفروم، على صورة أصابع، وضعيها جنبًا إلىجنب، حتى تنتهي من كل الكمية التي لديك.
- في شواية مدهونة بالزيت، قومي بتسخينها جيدًا، ثم ضعي أصابع كباب خشخاش لتأخذ الصدمة، وقلبيها من كل الجوانب حتى تأخذ لون التحمير، ثم ضعي النار على مستوى هاديء، واتركيها تنضج لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- يمكنك شوي الكباب في الفرن، أو في الشواية لمدة 5 دقائق.
- أثناء نضوج كباب خشاش، قومي بتجهيز الصلصة الحمراء، وذلك بوضع مقلاة على النار، ثم ضعي زيت الزيتون، وضعي به الثوم ثم أضيفي فلفل حار قليلًا، واتركيها على النار حتى يتم التسبيك ويتحول القوام إلى سميك قليلًا.
- أضيفي التوابل من ملح وفلفل ودبس رمان، ثم ضعي السماق، وقلبي المقادير جيدًا.
- قومي بصب صلصة الكباب الحمراء، فوق كباب خشخاش بالطريقة الحلبية، وتقدم مع الخبز والسلطات التي تحبينها.
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