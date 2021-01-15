أفضل 3 أنواع من الزيوت الطبيعية تجعل الشعر ينمو بسرعة ويمنع التساقط وينبت الفراغات

أفضل 3 أنواع من الزيوت الطبيعية تجعل الشعر ينمو بسرعة أمر طبيعي أننا نتعرض لتساقط الشعر في الكثير من الأوقات منها الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية وفقر الدم ونقص الفيتامينات الهامة بالجسم، مما ينتج عنه فقدان جاذبية الشعر وقوته وطوله وكثافته، ووجود الكثير من فراغات الشعر بفروة الرأس، ومن هنا تبدأ عملية البحث عن أفضل الطرق التي تساعد على منع تساقط الشعر ويزيد من كثافة الشعر، ومن بينها الزيوت الطبيعية التي تعمل على زيادة طول الشعر وتحفيز نموه، حيث أن الزيوت من المكونات الطبيعية التي كثر استخدامها منذ قديم الزمان، ونحرص على استخدامه ولكننا لا ندرك ما هو الأفضل لنوع الشعر لتحفيز نموه، وهذا ما نتعرف عليه سوياً الآن.

أفضل 3 أنواع من الزيوت الطبيعية تجعل الشعر ينمو بسرعة

إليكم أهم الزيوت الطبيعية التي تحفز نمو الشعر وتعمل على تقوية البصيلة وزيادة طول الشعر:

زيت الزيتون

يعد من أفضل أنواع الزيوت الفعالة في زيادة طول وكثافة الشعر، حيث أنه يقوم باختراق جذع الشعر ويساعد على ترطيبه ويعمل على تغذيته، ويعمل على تحفيز نمو الشعر بقوة وصلابة.

يساعد على استعادة نمو الشعر ومنع التساقط كما أنه يقوم بحماية فروة الرأس ويقوم بدوره على تطهير فروة الرأس والتخلص من الفطريات والبكتيريا التي تساهم في تكون القشرة، من خلال القيام بدهن الشعر بكمية من الزيت بشكل يومي، ومن الممكن أن يضاف القليل منه لشامبو الشعر أثناء تنظيفه.

يساهم بالمحافظة على رطوبة خصلات الشعر، مما يساعد على التخلص من أضرار الشعر، كما أن زيت جوز الهند يجعل الشعر كثيف وقوي، ويحد من حدوث التهابات فروة الرأس، لأنه يوجد به حمض اللوريك، ويعد مضاد كبير للبكتيريا والفيروسات التي تتراكم بفروة الرأس بفعالية كبيرة، كما أنه يساعد بدرجة كبيرة في زيادة طول وكثافة الشعر.