كيكة السويسرول بالشوكولاتة هش وخفيف مثل الجاهز الذ سويسرول هتجربيه بنفسك 

كيكه السويسرول بالشيكولاتة من الحلويات التي يفضلها العديد من الاشخاص لأنها تتميز بوجود طعم رائع وشهي، وهو من ضمن الحلويات الغربية التي أسهل مايمكن أن نقوم بتحضير في أسرع وقت ولا تأخذ من جهد، ولا وقت كثير كما يمكن أيضا أن نقوم بحشو السويسرول بعد الطرق مختلف إذا كانت بالشوكولاتة، أو بالكريمة الباني أو بالمربى او المكسرات، أو ممكن أن نقوم باضافة جميع الفواكة التي يفضلها اطفالنا لكي تزداد القيمة الغذائية للسويسرول.

كيكه السويسرول بالشيكولاتة

يمكن أن نتبع هذه الطريقة لكي نحصل على أفضل كيكة سويسرول، ونقوم بتناولها داخل المنزل دون شرائها من محلات الحلويات.

2 كوب من الدقيق الناعم الابيض.

كوب من السكر المطحون.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

اربع بيضات كبيرة.

2 ملعقة من الفانيليا.

كوب حليب.

خمس ملاعق من الزيت النقي كريمة خفق.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كوب من الكريمة.

كوب من الشوكولاتة أي نوع

نبدأ في تحضير وعاء عميق ونضع فيه البيكنج باودر.

و نقوم باضافة الدقيق والكاكاو نبدأ في تحريك جيدا.

و نضع البيض والفانيليا ويقوم باستخدام الخلاط الكهربائي او المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام مميز.

نبدا في اضافة السكر بشكل تدريجي.

ولكن نستمر في الخفق.

نبدأ في وضع كمية الزيت على شكل سرسوب

مع اضافة اللبن نبدأ في تحضير صينية على شكل مستطيل ونقوم بوضع داخلها ورق من الزبدة حتى لا يحدث التصاق الكيك في الصينية.

ونبدا فى وضع الخليط و نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة

نبدأ بإخراجها ونقوم بلفها وهي ساخنة في أسرع وقت، ونقوم بتغطيته الكيك ونتركها لمدة خمس دقائق.

لتحضير الحشوة