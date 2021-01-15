طريقة عمل الكرواسون الفرنسي وتعرفي على سر توريقته من الداخل

يعتبر الكرواسون بالشوكولاتة من أكثر أنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص مهما كان عمرهم سواء كانوا كبار أو صغار، فيعتبر الكرواسون من المأكولات الشهية التي يكثر تناولها في فترة الصباح أو في الغذاء فللكروسوان مذاق مختلف وكثر تناولها بالتحديد في فترة انتشار الوباء الذي يعاني منها العالم خلال هذه الفترة وإليكم في هذا المقال طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة. طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة تعتبر مقادير عجينة الكرواسون سهلة وسوف نعرضها لكم بالتفاصيل من خلال السطور القادمة مقادير عجينة الكرواسون كأسان من الدقيق.

بيضة.

كأس إلا ربع من السكر.

ملعقة من الخميرة.

كأس من الحليب. مقادير الحشوة نصف كأس من الشوكولاتة السائلة.

كأس إلا ربع من الشوكولاتة الصلبة.

أربعة ملاعق كبيرة من الشوكولاتة. خطوات تحضير الكرواسون بالشوكولاتة خطوات تحضير الكرواسون بالشوكولاتة يتم تحضير الكرواسون بالشوكولاتة بشكل سريع وسهل وذلك يحدث من خلال اتباع الطرق الآتية في بداية الأمر يتم تحضير إناء من أجل أن يتم صنع العجينية يتم إضافة كمية من الحليب والبيض بالإضافة لباقي السوائل. بعد ذلك يتم إضافة الخميرة والزبدة ويتم إضافة الدقيق المنخول وبعد ذلك يتم وضع رشة من الملح على هذا الخليط. يتم عجن العجينة بصورة جيدة وترك العجينة لمدة نصف ساعة وتركه لحين أن ترتاح ويتم وضع غطاء بصورة جيدة. بعد أن يتم انتهاء الفترة ويتضاعف حجم العجينة بعد ذلك يتم عمل حرات من العجينة ويتم فردها من خلال استخدام اليدين أو استخدام النشابة. بعد ذلك يكون لديكم دوائر العجينة ويتم العمل على تقطيعها على هيئة مثلثات ويتم وضع في كل مثلث ملعقة من الشوكولاتة. بعد ذلك يتم لف المثلث ابتداء من الرأس لحين الأطراف وسيتم الحصول على شكل الكرواسون. يتم الاستمرار في عمل هذه الخطوات في جميع كمية العجينة لحين أن يتم الانتهاء من العجينة. بعد ذلك يتم ترك الكرواسون لفترة. بعد ذلك يتم تغطية العجينة لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم وضع صفار البيض على وجه الكرواسون ويمكن استخدام فرشاة في هذه الخطوة. بعد ذلك يتم وضع الكرواسون في الفرن وتركه لحين أن ينضج. يتم تركه جانباً لحين أن يبرد، إضافة الشوكولاتة على الوجه. وفي نهاية المقالة قد شرحنا لكم مقادير عجينة الكرواسون وخطوات تحضيره بالشوكولاتة الوسوم

يعتبر الكرواسون بالشوكولاتة من أكثر أنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص مهما كان عمرهم سواء كانوا كبار أو صغار، فيعتبر الكرواسون من المأكولات الشهية التي يكثر تناولها في فترة الصباح أو في الغذاء فللكروسوان مذاق مختلف وكثر تناولها بالتحديد في فترة انتشار الوباء الذي يعاني منها العالم خلال هذه الفترة وإليكم في هذا المقال طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة. طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة تعتبر مقادير عجينة الكرواسون سهلة وسوف نعرضها لكم بالتفاصيل من خلال السطور القادمة مقادير عجينة الكرواسون كأسان من الدقيق.

بيضة.

كأس إلا ربع من السكر.

ملعقة من الخميرة.

كأس من الحليب. مقادير الحشوة نصف كأس من الشوكولاتة السائلة.

كأس إلا ربع من الشوكولاتة الصلبة.

أربعة ملاعق كبيرة من الشوكولاتة. خطوات تحضير الكرواسون بالشوكولاتة خطوات تحضير الكرواسون بالشوكولاتة يتم تحضير الكرواسون بالشوكولاتة بشكل سريع وسهل وذلك يحدث من خلال اتباع الطرق الآتية في بداية الأمر يتم تحضير إناء من أجل أن يتم صنع العجينية يتم إضافة كمية من الحليب والبيض بالإضافة لباقي السوائل. بعد ذلك يتم إضافة الخميرة والزبدة ويتم إضافة الدقيق المنخول وبعد ذلك يتم وضع رشة من الملح على هذا الخليط. يتم عجن العجينة بصورة جيدة وترك العجينة لمدة نصف ساعة وتركه لحين أن ترتاح ويتم وضع غطاء بصورة جيدة. بعد أن يتم انتهاء الفترة ويتضاعف حجم العجينة بعد ذلك يتم عمل حرات من العجينة ويتم فردها من خلال استخدام اليدين أو استخدام النشابة. بعد ذلك يكون لديكم دوائر العجينة ويتم العمل على تقطيعها على هيئة مثلثات ويتم وضع في كل مثلث ملعقة من الشوكولاتة. بعد ذلك يتم لف المثلث ابتداء من الرأس لحين الأطراف وسيتم الحصول على شكل الكرواسون. يتم الاستمرار في عمل هذه الخطوات في جميع كمية العجينة لحين أن يتم الانتهاء من العجينة. بعد ذلك يتم ترك الكرواسون لفترة. بعد ذلك يتم تغطية العجينة لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم وضع صفار البيض على وجه الكرواسون ويمكن استخدام فرشاة في هذه الخطوة. بعد ذلك يتم وضع الكرواسون في الفرن وتركه لحين أن ينضج. يتم تركه جانباً لحين أن يبرد، إضافة الشوكولاتة على الوجه. وفي نهاية المقالة قد شرحنا لكم مقادير عجينة الكرواسون وخطوات تحضيره بالشوكولاتة

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