كنز منزلي رهيب لتطويل وتكثيف الشعر دون توقف ومنع التساقط تماماً في أسبوع فقط

كنز منزلي رهيب لتطويل وتكثيف الشعرنعاني دائماُ منذ الصغر من مشكلة تساقط الشعر ومنع نمو وكثافته بالمعدل الطبيعي، ونبحث بشكل دائم على أفضل الطرق التي تساعد على زيادة كثافة وطول الشعر، وقد يكون من المهام الصعبة أن نقوم بتغيير بنية الشعر وتقوية البصيلة، ولكن ما يعتقدوا الكثير، ولكنه بإمكانك تغيير كل ذلك والحصول على شعر قوي بشكل منتظم من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية بمكونات بسيطة من منزلك، ولكنها فعالة للغاية في زيادة طول وكثافة الشعر، فهيا بنا لنتعرف عليها معاً.

كنز منزلي رهيب لتطويل وتكثيف الشعر

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تفيد في تحسين صحة الشعر وتقوية البصيلة ومنها:

البيض

يعتبر البيض من المواد الغذائية المليئة بالبروتينات والتي تكون مكن أساسي في تقوية بنية الشعر وتساعد في الحصول على شعر قوي وكثيف ولامع، عند الانتظام وللاستفادة منه نقوم بخفق البيض بشكل جيد، ومن ثم نقوم بتطبيق البيض على فروة الرأس والشعر بطريقة جيدة، ويترك على الشعر نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر والماء البارد والشامبو حتى نتخلص من رائحة البيض.

البرتقال

يتم استخدام البرتقال كعلاج منزلي يساعد على زيادة لمعان الشعر ونموه بشكل طبيعي، ويجعل الشعر قوي وكثيف، لأنه مليء بفيتامين سي، ومن أكثر المنتجات التي تستخدم في منتجات العناية بالشعر، ويتم استخدامه من خلال القيام بهرس حبة من البرتقال حتى أن نحصل على خليط ويتم تطبيقه على الشعر ويترك لمدة ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالبلسم.

الألوافيرا

يساعد في التخلص من مشاكل الشعر المتعددة وتتم عن طريق استخراج هلام الصبار ونفرك بها فروة الرأس، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الشعر، ومن الممكن مزجه مع بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ويتم استخدامه مرتين من كل أسبوع.