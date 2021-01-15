أقوي 5 أطعمة لتقوية الذاكرة وتقوية المناعة عند للأطفال والكبار

ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة اضطرابات الذاكرة، فالتغذية الصحيحة مهمة جداً للذاكرة وللصحة بوجه عام، فالجسم يحتاج للدهون والفيتامينات والبروتينات والسكريات وجميعها عناصر مهمة جداً تعمل على حماية خلايا المخ التالفة أو المتضررة فالمحافظة على المخ من الأمور الضرورية، لذا سوف نستعرض لكم مجموعة من أهم الأطعمة التي تقوي الذاكرة.

أقوي 5 أطعمة لتقوية الذاكرة

هناك أنواع عديدة من الأطعمة التي تعمل على تقوية الذاكرة ومنها ما يلي:

التوت:

يعتبر من الأطعمة المفيدة جداً للذاكرة فالعنب البري وغيره من أنواع التوت التي يحتوي على الألوان الداكنة الأنثوسيانين، وهي عبارة عن مجموعة من العناصر النباتية التي تمتلك تأثير قوي جداً كمضادات الأكسدة ومضاد الالتهابات.

المكسرات:

تعتبر جميع أنواع المكسرات أو البذور من أهم مصادر فيتامين هـ ومضادات الأكسدة المرتبطة بالتدهور المعرفي مع تقدم السن، بالإضافة إلى أن تناولها يساعد على زيادة اليقظة ويحمي من التعرض للإصابة بمرض الزهايمر.

الشوكولاتة الداكنة:

تمتلك الشوكولاتة الداكنة العديد من العناصر القوية المضادة للأكسدة بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة من المنشطات الطبيعية كالكافين التي تساعد على التركيز كما أنها تمتلك العديد من الفوائد.

الأفوكادو:

عندما نتحدث عن أطعمة تقوية الذاكرة لابد من أن نذكر الأفوكادو التي يحتوي على مجموعة كبيرة من الدهون الصحية والفيتامينات كفيتامين ج وب وكثير من العناصر الغذائية المهمة التي تؤثر بشكل إيجابي لصحة الدماغ والقدرات الإدراكية كالتركيز والذاكرة.

البيض:

يحتوي البيض على غذاء يساعد على تقوية الذاكرة بجانب زيادة القدرات المعرفية، فهو يحتوي على كثير من الفيتامينات المتنوعة منها فيتامين ب 6 أو ما يطلق عليه البيريدوكسين وفيتامين ب 12 ويعرف بكوبالامين وحمض الفوليك.