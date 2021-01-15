طريقة عمل الكيكة الأسفنجية العادية اللذيذة في المنزل وبأقل تكلفة

الكيكة الأسفنجية من أسهل الحلويات اللذيذة التى يجدها الكثير من الأمهات من الأشياء الصعبة التى يصعب عملها في المنزل, لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعمل كيكة إسفنجية بمقادير خفيفة,وتتميز هذة الكيكة بسهولة تحضيرها الإفطار بجانب كوب الشاى واللبن او تحضيرها للأطفال، حيث أنها من الحلويات الخفيفة على الأطفال، ايضاً يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة في بناء جسم الطفل، وهناك الكثير من الأمهات ايضاً لا تفضل شراء الحلويات من الخارج حفاظاً على سلامة أطفالهم والعائلة، لذلك هيا بنا نتعرف على مكونات وطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة. مكونات الكيكة الإسفنجية مكونات الكيكة الإسفنجية تحتوى الكيكة الإسفنجية على عدة مكونات بسيطة ومتوفرة وهى كالتالي: 2 حبات من البيض.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من اللبن السائل.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيكة الإسفنجية في المنزل وهى كالتالي: نحضر وعاء من البلاستيك للننخل فيه الدقيق. بعد ذلك نضيف رشة من الملح وملعقة البيكينج بودر، ونقلب المكونات جيداً ونضع هذا الوعاء بعيداً قليلاً. نقوم بتحضير وعاء آخر ونقوم بوضع البيض ونضيف إليها ملعقة الخل، نقوم بالخفق بإستخدام المضرب الكهربائى لمدة 5 دقائق. نخفق الخليط جيداً بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الأستمرار بالخفق حتى يصبح الخليط كريمى القوام. بعد ذلك نقوم بإضافة كوب اللبن ونخفق الخليط جيداً. نسكب بعد ذلك خليط الدقيق فوق الخليط السابق ونخفق جيداً لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط متجانس وكريمي. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير صينية مدهونة بالسمن أو الزيت مع رشة من الدقيق، ثم نسكب بها الخليط ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 مع عدم فتح الباب لمدة تتراوح ما بين 30 _35 حتى اللإستواء. بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن حتى تبرد بعد ذلك تقطع وتقدم وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الكيكة الإسفنجية اللذيذة دون جهد وعدم أخذ الكثير من الوقت. الوسوم

الكيكة الأسفنجية من أسهل الحلويات اللذيذة التى يجدها الكثير من الأمهات من الأشياء الصعبة التى يصعب عملها في المنزل, لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعمل كيكة إسفنجية بمقادير خفيفة,وتتميز هذة الكيكة بسهولة تحضيرها الإفطار بجانب كوب الشاى واللبن او تحضيرها للأطفال، حيث أنها من الحلويات الخفيفة على الأطفال، ايضاً يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة في بناء جسم الطفل، وهناك الكثير من الأمهات ايضاً لا تفضل شراء الحلويات من الخارج حفاظاً على سلامة أطفالهم والعائلة، لذلك هيا بنا نتعرف على مكونات وطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة. مكونات الكيكة الإسفنجية مكونات الكيكة الإسفنجية تحتوى الكيكة الإسفنجية على عدة مكونات بسيطة ومتوفرة وهى كالتالي: 2 حبات من البيض.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من اللبن السائل.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيكة الإسفنجية في المنزل وهى كالتالي: نحضر وعاء من البلاستيك للننخل فيه الدقيق. بعد ذلك نضيف رشة من الملح وملعقة البيكينج بودر، ونقلب المكونات جيداً ونضع هذا الوعاء بعيداً قليلاً. نقوم بتحضير وعاء آخر ونقوم بوضع البيض ونضيف إليها ملعقة الخل، نقوم بالخفق بإستخدام المضرب الكهربائى لمدة 5 دقائق. نخفق الخليط جيداً بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الأستمرار بالخفق حتى يصبح الخليط كريمى القوام. بعد ذلك نقوم بإضافة كوب اللبن ونخفق الخليط جيداً. نسكب بعد ذلك خليط الدقيق فوق الخليط السابق ونخفق جيداً لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط متجانس وكريمي. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير صينية مدهونة بالسمن أو الزيت مع رشة من الدقيق، ثم نسكب بها الخليط ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 مع عدم فتح الباب لمدة تتراوح ما بين 30 _35 حتى اللإستواء. بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن حتى تبرد بعد ذلك تقطع وتقدم وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الكيكة الإسفنجية اللذيذة دون جهد وعدم أخذ الكثير من الوقت.

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