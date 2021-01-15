تطويل الشعر في اسبوع بزيوت طبيعية وبدون تكاليف

تطويل الشعر في اسبوع فقط بأبسط الطرق وفي المنزل بدون تكلفة، فقد يهتمن النساء بتطويل الشعر بسرعة خاصةً بعد قصه واستغراق الكثير من الوقت حتي يطول مرة أخري، ولذلك فقد نقدم لكم عبر موقعنا أهم الزيوت والمكونات الطبيعية المستخدمة في تطويل الشعر في أسبوع فقط تظهر النتيجة وتكثيفه أيضاً ومنع تساقطه المتزايد عن الحد اليومي والطبيعي.

هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل علي تطويل وتكثيف الشعر وقد ذكرنا لكم العديد من تلك الوصفات في مقالات سابقة، فقط قومي بتجربتها لتمنحك شعر طويل ومثالي وتستعيدي الثقة بنفسك مرة أخري، فذلك الوصفات أو ما تعمل بها هو الحد من تساقط الشعر وإيقاف التساقط، منح الشعر اللمعان والنعومة.

حاولي دائماً تزويد شعرك بالفيتامينات وذلك من خلال تناول الأطعمة الصحية كالخضار والفواكه الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لتطويل الشعر والحفاظ علي صحته وتعزيزها، كما يجب المداومة علي عمل حمام زيت للشعر بشكل مستمر لمنع تساقطه وإعطاءه النعومة والانسياب كما يعمل ذلك علي تطويل الشعر 10 سم في اسبوع، كما يجب ألا تعرضي شعرك للضغط الدائم أو الربط بشكل مستمر، فقد يلزم عزيزتي الفتاة أن تعطي لشعرك مهلة يومياً بدون ربطة لمنع تراكم قشرة الرأس به.

زيت الخروع: زيت الخروع من أفضل الزيوت التي تستخدم للسعر منذ قديم الأزل، فهو محفز جيد للشعر ويعزز صحته، فقط قومي بتدليك شعرك بالقليل من زيت الخروع، ثم غطي شعرك بكيس بلاستيكي مُخصص للشعر واتركيه طوال الليل، ثم اغسلي شعرك في الصباح. زيت جوز الهند: زيت جوز الهند غني بفيتامين E الذي يعمل علي تطويل الشعر 10 سم في اسبوع فقط ويمنع تساقط الشعر أيضاً، كما يحتوى زيت جوز الهند علي مضاد الأكسدة الذي يلعب دوراً مهماً في الحفاظ علي لون الشعر الأصلي ويمنع ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر، كما أيضاً للشعر لمعة تحسن من مظهره ويعالج تقصف الشعر ويمنعه نهائياً.

تطويل الشعر في اسبوع بزيوت طبيعية