طريقة عمل كوكيز الشاي الهش بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ

يعد كوكيز الشاي من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة التي لا يُستغنى عنها، ومحببة لدى الصغار والكبار. ويقدم مع كوب من الشاي أو القهوة أو حسب الرغبة. ويتميز بسهولة التحضير وبمذاقه اللذيذ، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها بدلا من شرائه من المحلات. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.

مكونات كوكيز الشاي

يتكون كوكيز الشاي من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير كوكيز الزبدة بالفانيليا

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب دقيق كيك مضاف إليه رشة ملح، في حالة استخدام دقيق متعدد الاستعمالات نضيف 2 جرام بيكينج بودر.

بيضة صغيرة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

5 ملعقة كبيرة سكر.

مقادير كوكيز الزبدة بالشوكولاتة

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

114 جم دقيق كيك مضاف إليه رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

بيضة صغيرة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

5 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

يتم تحضير كوكيز الشاي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: