طريقة عمل كوكيز الشاي الهش بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ

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يعد كوكيز الشاي من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة التي لا يُستغنى عنها، ومحببة لدى الصغار والكبار. ويقدم مع كوب من الشاي أو القهوة أو حسب الرغبة. ويتميز بسهولة التحضير وبمذاقه اللذيذ، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها بدلا من شرائه من المحلات. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.مكونات كوكيز الشاي
يتكون كوكيز الشاي من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير كوكيز الزبدة بالفانيليا
- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب دقيق كيك مضاف إليه رشة ملح، في حالة استخدام دقيق متعدد الاستعمالات نضيف 2 جرام بيكينج بودر.
- بيضة صغيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملعقة كبيرة سكر.
مقادير كوكيز الزبدة بالشوكولاتة
- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 114 جم دقيق كيك مضاف إليه رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- بيضة صغيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملعقة كبيرة سكر.
يتم تحضير كوكيز الشاي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نخفق الزبدة جيدا بواسطة العجان أو المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي وهش.
- ثم نضيف إليها بيضة مخفوقة وفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم ننخل الدقيق على الخليط ونقلب العجينة بملعقة خشب، ثم نلمها باليد ونكورها، ثم نغلفها بكيس نايلون مطبخ ونفردها بالشوبك على شكل مربع صغير.
- نتبع نفس الخطوات في عمل كوكيز الزبدة بالشوكولاتة.
- ثم نضع العجينتين (كوكيز الفانيليا والشوكولاتة) في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرج العجينتين من الثلاجة، ونضع كل واحدة بين ورقتين زبدة، ثم نفردهم بالشوبك بسمك وسط وندخلهم الثلاجة بورق الزبدة لمدة 10 دقائق.
- ثم نخرجهم من الثلاجة ونقطعهم بواسطة قطاعات مختلفة.
- ثم نرصهم في صينية، وندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضعهم على شبكة تبريد.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعد كوكيز الشاي من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة التي لا يُستغنى عنها، ومحببة لدى الصغار والكبار. ويقدم مع كوب من الشاي أو القهوة أو حسب الرغبة. ويتميز بسهولة التحضير وبمذاقه اللذيذ، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها بدلا من شرائه من المحلات. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.مكونات كوكيز الشاي
يتكون كوكيز الشاي من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير كوكيز الزبدة بالفانيليا
- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب دقيق كيك مضاف إليه رشة ملح، في حالة استخدام دقيق متعدد الاستعمالات نضيف 2 جرام بيكينج بودر.
- بيضة صغيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملعقة كبيرة سكر.
مقادير كوكيز الزبدة بالشوكولاتة
- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 114 جم دقيق كيك مضاف إليه رشة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- بيضة صغيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملعقة كبيرة سكر.
يتم تحضير كوكيز الشاي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نخفق الزبدة جيدا بواسطة العجان أو المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي وهش.
- ثم نضيف إليها بيضة مخفوقة وفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم ننخل الدقيق على الخليط ونقلب العجينة بملعقة خشب، ثم نلمها باليد ونكورها، ثم نغلفها بكيس نايلون مطبخ ونفردها بالشوبك على شكل مربع صغير.
- نتبع نفس الخطوات في عمل كوكيز الزبدة بالشوكولاتة.
- ثم نضع العجينتين (كوكيز الفانيليا والشوكولاتة) في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرج العجينتين من الثلاجة، ونضع كل واحدة بين ورقتين زبدة، ثم نفردهم بالشوبك بسمك وسط وندخلهم الثلاجة بورق الزبدة لمدة 10 دقائق.
- ثم نخرجهم من الثلاجة ونقطعهم بواسطة قطاعات مختلفة.
- ثم نرصهم في صينية، وندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضعهم على شبكة تبريد.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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