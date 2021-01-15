أسهل طريقة لعمل كيك الشاي بالفانيلا وصوص خفيف لذيذ

افضل طريقة لعمل كيكة الشاي البسيطة تعتبر كيكة الشاي البسيطة أحد ألذ وافضل الوجبات الخفيفة وهي أيضا تعتبر من أسهل الوصفات، وهي الكيكة المحبو والمفضلة لدي وكما إنها تناسب كل الأوقات وهي مناسبة لحفلات الشاي بالذات، لهذا لا يوجد أي خيار أمامك سوى أن تحضريها والغرق بالطعم الشهي مع فنجان الشاي سواء في الإفطار أو في وقت زيارات الضيوف فهي كيكة عادية ولكن عليها صوص لا مثيل له لم تتذوقيه من قبل أو أحد من أسرتك.

مقادير عمل كيك الشاي البسيطة

2/3 كيلو غرام من الحليب. 5 أكياس من الشاي الأخضر. 1 كوب من السكر. 1 كوب كبير من الزبدة الغير مملحة. 1 كوب كبير من السكر الأبيض. 1 ملعقة صغيرة من الفانيلا. 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 2 كوب صغير من الدقيق الأبيض. البعض من قشر الليمون. 1 ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر. مقادير صوص الكيك

1 كوب ونصف من السكر الناعم. 1 كوب صغير من الزبدة غير المملحة بدرجة حرارة الغرفة. 4 ملاعق مطبخ من الشاي (عالية التركيز). للتزيين البعض من المكسرات. البعض من الزبيب. طريقة تحضير كيك الشاي العادية

في طبق كبير وعلى نار متوسطة نقوم بوضع أكياس الشاي المركزة في الحليب لمدة لا تقل عن 6 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن يتم تغيير اللون الخاص بالحليب وينصح أن يكون لونه قريب إلى لون الشاي، عندها يتم رفع عن النار نقوم بجلب وعاء كبير لنقوم بصب الحليب بدون ظروف الشاي.

ثم في وعاء كبير نقوم بوضع السكر مع الزبدة الغير مملحة بعد أن نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيره الحجم بالإضافة إلى الفانيلا ونقوم بخفق هذه تلك المقادير كلها معا بالمضرب الكهربائي بطريقة سريعة إلى أن نقوم بالحصول على قوام ناعم.

ثم نقوم بعدها بإضافة البيض بشكل تدريجي حتى نقوم بإعادة الخلط مرة أخرى بعد كل بيضة، حتى ينتج لنا في النهاية قوام كريمي.

ثم نقوم بخلط الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر وننخل الخليط، ومن ثم نقوم بإضافة الخليط المحضر مسبقا مع البعض من قشر الليمون، ونقابة بشكل جيد بملعقة كبيرة إلي أن يتخبط الخلط بالكامل.

وفي الخطوة النهائية في التحضير الخاص بالكيك هي يجب علينا أن نضيف الحليب بالشاي المركز ونخفقه جيدا بالمضرب الكهربائي بضع من الدقائق حتى نحصل على قوام ناعم.

وفي النهاية نقوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة متوسطة، ونقوم بحلب صينية لنقوم بدهنها بالقليل من الزبدة ومن ثم نصب خليط الكيك المحضر مسبقا فيها وتدخلها الفرن، وقد يستغرق خبز الكيك فترة لا تقل عن ساعة،وبعد الخبز نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها 5 دقائق حتى تبرد وبهذا تكون الكيكة الشاي البسيطة قد أصبحت جاهزه. الوسوم

افضل طريقة لعمل كيكة الشاي البسيطة تعتبر كيكة الشاي البسيطة أحد ألذ وافضل الوجبات الخفيفة وهي أيضا تعتبر من أسهل الوصفات، وهي الكيكة المحبو والمفضلة لدي وكما إنها تناسب كل الأوقات وهي مناسبة لحفلات الشاي بالذات، لهذا لا يوجد أي خيار أمامك سوى أن تحضريها والغرق بالطعم الشهي مع فنجان الشاي سواء في الإفطار أو في وقت زيارات الضيوف فهي كيكة عادية ولكن عليها صوص لا مثيل له لم تتذوقيه من قبل أو أحد من أسرتك.

مقادير عمل كيك الشاي البسيطة

2/3 كيلو غرام من الحليب. 5 أكياس من الشاي الأخضر. 1 كوب من السكر. 1 كوب كبير من الزبدة الغير مملحة. 1 كوب كبير من السكر الأبيض. 1 ملعقة صغيرة من الفانيلا. 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 2 كوب صغير من الدقيق الأبيض. البعض من قشر الليمون. 1 ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر. مقادير صوص الكيك

1 كوب ونصف من السكر الناعم. 1 كوب صغير من الزبدة غير المملحة بدرجة حرارة الغرفة. 4 ملاعق مطبخ من الشاي (عالية التركيز). للتزيين البعض من المكسرات. البعض من الزبيب. طريقة تحضير كيك الشاي العادية

في طبق كبير وعلى نار متوسطة نقوم بوضع أكياس الشاي المركزة في الحليب لمدة لا تقل عن 6 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن يتم تغيير اللون الخاص بالحليب وينصح أن يكون لونه قريب إلى لون الشاي، عندها يتم رفع عن النار نقوم بجلب وعاء كبير لنقوم بصب الحليب بدون ظروف الشاي.

ثم في وعاء كبير نقوم بوضع السكر مع الزبدة الغير مملحة بعد أن نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيره الحجم بالإضافة إلى الفانيلا ونقوم بخفق هذه تلك المقادير كلها معا بالمضرب الكهربائي بطريقة سريعة إلى أن نقوم بالحصول على قوام ناعم.

ثم نقوم بعدها بإضافة البيض بشكل تدريجي حتى نقوم بإعادة الخلط مرة أخرى بعد كل بيضة، حتى ينتج لنا في النهاية قوام كريمي.

ثم نقوم بخلط الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر وننخل الخليط، ومن ثم نقوم بإضافة الخليط المحضر مسبقا مع البعض من قشر الليمون، ونقابة بشكل جيد بملعقة كبيرة إلي أن يتخبط الخلط بالكامل.

وفي الخطوة النهائية في التحضير الخاص بالكيك هي يجب علينا أن نضيف الحليب بالشاي المركز ونخفقه جيدا بالمضرب الكهربائي بضع من الدقائق حتى نحصل على قوام ناعم.

وفي النهاية نقوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة متوسطة، ونقوم بحلب صينية لنقوم بدهنها بالقليل من الزبدة ومن ثم نصب خليط الكيك المحضر مسبقا فيها وتدخلها الفرن، وقد يستغرق خبز الكيك فترة لا تقل عن ساعة،وبعد الخبز نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها 5 دقائق حتى تبرد وبهذا تكون الكيكة الشاي البسيطة قد أصبحت جاهزه.

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