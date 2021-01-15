طريقة عمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذ في المنزل بسهولة

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المعمول السعودي بالمكسرات، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وهو من الحلويات الهشة واللذيذة التي يتم تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد، ويتم تقديمها مع كوب الشاي أو اللبن على الإفطار، ويتم حشوها بطرق مختلفة أي يمكن حشوها بالتمر او المكسرات أو الشوكولاتة وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة عمل وحشوة المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذ.مكونات المعمول السعودي بالمكسرات
يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 2 كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.
- نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.
- نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.
- ربع كوب من السمنة النباتية.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
سوف نتعرف على مكونات حشوة المعمول السعودي بالمكسرات كالتالي:-
- كمية من عجينة التمر الطرية.
- رشة من القرفة .
- كمية من السكر الأبيض البودرة للتزيين.
طريقة التحضير
يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض الخطوات وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض في الوعاء الخاص بالعجانة الكهربائية، والتي تشمل الدقيق الأبيض، البيكنج بودر، وجميع أنواع البهارات، هذا بالإضافة إلى السكر وتقليب المكونات جيداً.
- نضيف السمنة النباتية، ونضيف أيضاً كمية الزبدة اللينة إلى العجانة مع المكونات السابقة، وتشغيله على سرعة متوسطة، وذلك حتى يتحول المزيج إلى ما يشبه بالرمال وطرية.
- نخفق البيضة في وعاء عميق مع كمية الفانيليا السائلة، ومن ثم نضيف المزيج إلى العجينة، مع الاستمرار في العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة نوعاً ما وطرية في ذات الوقت.
- نضع العجينة الناتجة على رخامة المطبخ، وعجنها باستخدام اليدين خمس مرات، حتى تتماسك العجينة بشكل كامل مع بعضها.
- تحضير الحشوة من خلال رش القليل من القرفة فوق عجينة التمر، وعجنها باستخدام اليد حتى تختلط جيداً.
- نقوم بحشوة العجين، من خلال أخذ كمية من العجينة ونفردها على كفة اليد، ومن ثم أخذ كمية من التمر وتكويرها، وحشوها داخل العجينة، بعد ذلك إغلاق العجينة المحشية على شكل كرة.
- رش القالب المناسب بالتشكيل بالقليل من الدقيق الأبيض، وذلك للحرص على عدم التصاق العجينة فيه، حيث يجب وضع العجينة المحشية في القالب.
- وضع المعمول في الصينية، مع الحرص على جعل مسافة مناسبة ما بين كل حبة وأخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وضع الصينية في الفرن المسخّن مسبقاً، وتركها لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة وخمس وعشرين دقيقة، وذلك حتى تنضج، وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج صينية المعمول من الفرن وتركها حتى يبرد، ومن ثم نقله إلى طبق التقديم ورشه بالقليل من السكر البودرة، وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
المعمول السعودي بالمكسرات، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وهو من الحلويات الهشة واللذيذة التي يتم تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد، ويتم تقديمها مع كوب الشاي أو اللبن على الإفطار، ويتم حشوها بطرق مختلفة أي يمكن حشوها بالتمر او المكسرات أو الشوكولاتة وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة عمل وحشوة المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذ.مكونات المعمول السعودي بالمكسرات
يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 2 كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.
- نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.
- نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.
- ربع كوب من السمنة النباتية.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
سوف نتعرف على مكونات حشوة المعمول السعودي بالمكسرات كالتالي:-
- كمية من عجينة التمر الطرية.
- رشة من القرفة .
- كمية من السكر الأبيض البودرة للتزيين.
طريقة التحضير
يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض الخطوات وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض في الوعاء الخاص بالعجانة الكهربائية، والتي تشمل الدقيق الأبيض، البيكنج بودر، وجميع أنواع البهارات، هذا بالإضافة إلى السكر وتقليب المكونات جيداً.
- نضيف السمنة النباتية، ونضيف أيضاً كمية الزبدة اللينة إلى العجانة مع المكونات السابقة، وتشغيله على سرعة متوسطة، وذلك حتى يتحول المزيج إلى ما يشبه بالرمال وطرية.
- نخفق البيضة في وعاء عميق مع كمية الفانيليا السائلة، ومن ثم نضيف المزيج إلى العجينة، مع الاستمرار في العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة نوعاً ما وطرية في ذات الوقت.
- نضع العجينة الناتجة على رخامة المطبخ، وعجنها باستخدام اليدين خمس مرات، حتى تتماسك العجينة بشكل كامل مع بعضها.
- تحضير الحشوة من خلال رش القليل من القرفة فوق عجينة التمر، وعجنها باستخدام اليد حتى تختلط جيداً.
- نقوم بحشوة العجين، من خلال أخذ كمية من العجينة ونفردها على كفة اليد، ومن ثم أخذ كمية من التمر وتكويرها، وحشوها داخل العجينة، بعد ذلك إغلاق العجينة المحشية على شكل كرة.
- رش القالب المناسب بالتشكيل بالقليل من الدقيق الأبيض، وذلك للحرص على عدم التصاق العجينة فيه، حيث يجب وضع العجينة المحشية في القالب.
- وضع المعمول في الصينية، مع الحرص على جعل مسافة مناسبة ما بين كل حبة وأخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وضع الصينية في الفرن المسخّن مسبقاً، وتركها لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة وخمس وعشرين دقيقة، وذلك حتى تنضج، وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج صينية المعمول من الفرن وتركها حتى يبرد، ومن ثم نقله إلى طبق التقديم ورشه بالقليل من السكر البودرة، وتقدم بالهنا والشفا.
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