طريقة عمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذ في المنزل بسهولة

المعمول السعودي بالمكسرات، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وهو من الحلويات الهشة واللذيذة التي يتم تقديمها في المناسبات والأفراح والأعياد، ويتم تقديمها مع كوب الشاي أو اللبن على الإفطار، ويتم حشوها بطرق مختلفة أي يمكن حشوها بالتمر او المكسرات أو الشوكولاتة وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة عمل وحشوة المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذ.

مكونات المعمول السعودي بالمكسرات

يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب وربع من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.

نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.

ربع كوب من السمنة النباتية.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات الحشو

سوف نتعرف على مكونات حشوة المعمول السعودي بالمكسرات كالتالي:-

كمية من عجينة التمر الطرية.

رشة من القرفة .

كمية من السكر الأبيض البودرة للتزيين.

طريقة التحضير

يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض الخطوات وهي كالآتي:-