كيكة الزبادي في الخلاط خفيفة وهشة حضريها في دقيقتين فقط

تعد كيكة الزبادي واحدة من الحلويات الشهية واللذيذة، والتي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بطعمها الرائع كما تتميز بخفتها، فهي خفيفه على المعدة، وغير دسمة، وسهلة في التحضير.

وتعتبر كيكة الزبادي من الوصفات المميزة والسهلة، كما أن كيكة الزبادي من أنواع الكيكة التي لها قيمة غذائية مرتفعة، وفوائد عديدة، فهي تحتوي على كمية كبيرة جداً من الكالسيوم، والبروتين، والحديد، والبوتاسيوم، والصوديوم، والألياف الغذائية، والكربوهيدرات.

وكيكة الزبادي تمد الجسم بالكثير من الطاقة والنشاط، وهي بها نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، كما يمكنك سيدتي تقديمها في الحفلات، وأعياد الميلاد، والمناسبات السعيدة، والعزائم، ويمكنك أن تقدميها للضيوف بجانب كأس من الشاي أو العصير أو القهوة، أو تقدميها لأفراد عائلتك، وأولادك بجانب كوب من الحليب.

وكيكة الزبادي تعتبر من الحلويات التي تفضل أن تقدم باردة، وكيكة الزبادي لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لتحضيرها، بل يمكنك صنعها في دقائق معدودة، فهي سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، فهي اقتصادية، ويمكن صنعها بمكونات موجودة في المنزل، سوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الزبادي بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، تابعي معنا.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من لبن الزبادي. ثلاث أرباع الكوب من زيت الذرة. كوب وثلث الكوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من السكر البودرة. ربع كوب من عصير الليمون. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من بشر الليمون. ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

احضري وعاء كبير، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة به، ثم ضيفي إليه ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. احضري الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع ثلاث أرباع الكوب من زيت الذرة مع كوب من لبن الزبادي، والبيض، وملعقة كبيرة من بشر الليمون، وربع كوب من عصير الليمون، و كوب وثلث الكوب من السكر الأبيض، ثم قومي بخفقهم على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات، ويصبح الخليط كريمي، وهش، وكثيف. قومي بسكب الخليط في وعاء عميق، ثم قومي بوضع الدقيق والبيكنج باودر عليه بالتدريج، ثم قومي بخلط المكونات مع بعضها، ثم قلبيهم جيداً، حتى تتجانس المكونات تماماً، وتحصلين على عجينة لينة وطرية ومتماسكة ومتجانسة القوام.

مكونات كيكة الزباديطريقة تحضير كيكة الزبادي