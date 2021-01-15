ليالي لبنان بطريقه سهله وسريعه وهشه وخفيفه وطعم رائع جدا

طريقة عمل حلوى ليالي لبنان ليالي لبنان من أشهى الحلويات التي تعرف بالعديد من الأسماء المختلفة مثل حلوى السميد والقشطلية وليالي الشام وليالي حلب وغيرهم من الأسماء، وعلى الرغم من كثة تلك الأسماء إلا أن الطريقة التحضير واحدة لا تتغير، وتتمتع بمذاقها اللذيذ والشهي وتكون من أسهل أطباق الحلوى التي يمكن أن يتم تحضيرها خاصة في فصل الصيف، فنحن سوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير حلوى ليالي لبنان في المنزل بكثير من النكهات والمكونات المختلفة.

يحتوي حلوى لبنان على كثير من المواد الغذائية المفيدة للصحة مثل الكريوهيدرات والدهون الكلية والسعرات الحرارية والألياف الغذائية والألياف وغيرها من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:

3 كوب حليب.

1 كوب سميد ناعم.

2/1 كوب من الفستق الحلبي.

2/1 كوب من السكر.

4/1 كوب من ماء الزهر.

4/1 كوب قشطة.

4/1 كوب مكسرات.

4/1 كوب قطر.

4/1 كوب جوز الهند.