ليالي لبنان بطريقه سهله وسريعه وهشه وخفيفه وطعم رائع جدا

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طريقة عمل حلوى ليالي لبنان ليالي لبنان من أشهى الحلويات التي تعرف بالعديد من الأسماء المختلفة مثل حلوى السميد والقشطلية وليالي الشام وليالي حلب وغيرهم من الأسماء، وعلى الرغم من كثة تلك الأسماء إلا أن الطريقة التحضير واحدة لا تتغير، وتتمتع بمذاقها اللذيذ والشهي وتكون من أسهل أطباق الحلوى التي يمكن أن يتم تحضيرها خاصة في فصل الصيف، فنحن سوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير حلوى ليالي لبنان في المنزل بكثير من النكهات والمكونات المختلفة.
طريقة عمل حلوى ليالي لبنان
يحتوي حلوى لبنان على كثير من المواد الغذائية المفيدة للصحة مثل الكريوهيدرات والدهون الكلية والسعرات الحرارية والألياف الغذائية والألياف وغيرها من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:مقادير عمل ليالي لبنان بالبندق:
- 3 كوب حليب.
- 1 كوب سميد ناعم.
- 2/1 كوب من الفستق الحلبي.
- 2/1 كوب من السكر.
- 4/1 كوب من ماء الزهر.
- 4/1 كوب قشطة.
- 4/1 كوب مكسرات.
- 4/1 كوب قطر.
- 4/1 كوب جوز الهند.
- احضري وعاء كبير وعميق للعمل على تقديم ليالي لبنان.
- ثم يتم خلط الحليب والسكر مع السميد وضعيهم في قدر كبير واتركيهم على النار حتى أن يصلوا لدرجة عالية من الغليان مع التقليب المستمر.
- ثم يتم إضافة ماء الزهر إلى الخليط والاستمرار بالتقليب.
- بعدها عليكِ بسكب ثلث الخليط بطبق التقديم ولابد من أن يكون سماكته حوالي 1 سم، ومن ثم يتم إضافة مقدار من الفستق الحلبي للخليط وتوزيعه بشكل جيد بالطبق.
- يوضع طبق التقديم بالثلاجة ويترك لبضعة ساعات، ثم اخرجيه وضعي طبقة من القشطة على وجه بحيث أن تكون طبقة خفيفة.
- قومي بتوزيع مقدار من المكسرات على وجه الخليط ثم عليكِ بتقديم الطبق مع سكب العسل والقطر وقدميه لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل حلوى ليالي لبنان ليالي لبنان من أشهى الحلويات التي تعرف بالعديد من الأسماء المختلفة مثل حلوى السميد والقشطلية وليالي الشام وليالي حلب وغيرهم من الأسماء، وعلى الرغم من كثة تلك الأسماء إلا أن الطريقة التحضير واحدة لا تتغير، وتتمتع بمذاقها اللذيذ والشهي وتكون من أسهل أطباق الحلوى التي يمكن أن يتم تحضيرها خاصة في فصل الصيف، فنحن سوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير حلوى ليالي لبنان في المنزل بكثير من النكهات والمكونات المختلفة.
طريقة عمل حلوى ليالي لبنان
يحتوي حلوى لبنان على كثير من المواد الغذائية المفيدة للصحة مثل الكريوهيدرات والدهون الكلية والسعرات الحرارية والألياف الغذائية والألياف وغيرها من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:مقادير عمل ليالي لبنان بالبندق:
- 3 كوب حليب.
- 1 كوب سميد ناعم.
- 2/1 كوب من الفستق الحلبي.
- 2/1 كوب من السكر.
- 4/1 كوب من ماء الزهر.
- 4/1 كوب قشطة.
- 4/1 كوب مكسرات.
- 4/1 كوب قطر.
- 4/1 كوب جوز الهند.
- احضري وعاء كبير وعميق للعمل على تقديم ليالي لبنان.
- ثم يتم خلط الحليب والسكر مع السميد وضعيهم في قدر كبير واتركيهم على النار حتى أن يصلوا لدرجة عالية من الغليان مع التقليب المستمر.
- ثم يتم إضافة ماء الزهر إلى الخليط والاستمرار بالتقليب.
- بعدها عليكِ بسكب ثلث الخليط بطبق التقديم ولابد من أن يكون سماكته حوالي 1 سم، ومن ثم يتم إضافة مقدار من الفستق الحلبي للخليط وتوزيعه بشكل جيد بالطبق.
- يوضع طبق التقديم بالثلاجة ويترك لبضعة ساعات، ثم اخرجيه وضعي طبقة من القشطة على وجه بحيث أن تكون طبقة خفيفة.
- قومي بتوزيع مقدار من المكسرات على وجه الخليط ثم عليكِ بتقديم الطبق مع سكب العسل والقطر وقدميه لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.
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