فطير مشلتت من الجلاش مورق وخفيف والطعم تحفة

يعتبر الفطير المشلتت من الأطباق التي يحبها الجميع، فهو له مكانه خاصة في قلوب المصريين، ويلقي إقبالاً شديداً من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فيمكن تقديم الفطير المشلتت بجانب الكثير والعديد من الأطباق، فهو يمكن تناوله بجانب أطباق حلوة أو حادق، على حسب الأكلة التي ترغبين بها.

كما أن يشتهر الفطير المشلتت بتقديمه بجانب العسل الأبيض، أو الجبنة الحادقة الفلاحي أو القشطة، ويحب المصريين كثيراً الفطير المشلتت، فهو من الأطعمة التي قام المصريين بصنعها قديماً منذ أيام الفراعنة، فهو منشأه الأصلي في مصر، وبالأخص دول الصعيد، فهو يقدم عندهم بكثرة، وهم بارعون في صنعه

ويشتهر الفطير المشلتت بطعم السمن البلدي التي تعطيه طعماً رائعاً وشهي، ويمكنك سيدتي صنع الفطير المشلتت بنفسك في المنزل، فهو يصنع بطريقة سهلة جداً، وبسيطة، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، فهو سهل وسريع التحضير، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة.

ويمكن سيدتي صنع الفطير المشلتت من الجلاش بكل سهولة ويسر، وهذا الطريقة لا تحتاج إلى دقيق؛ لأنه يصنع من رقائق وطبقات الجلاش بإضافات بسيطة، وسوف نقدم في هذا المقال طريقة تحضير الفطير المشلتت من طبقات الجلاش، بطريقة سهلة وبسيطة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ولا إلى وقت وجهد كبير، فهي طريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل، تابعوا معنا.

نصف كيلو جرام من الجلاش. نصف كوب من السمن البلدي أو أي نوع. علبة من اللبن الزبادي. علبة من القشطة. القليل من الزيت النباتي.

احضري وعاء عميق، ثم قومي بخلط نصف كوب من السمن مع علبة من القشطة، وعلبة من الزبادي، ويخفقوا جيداً مع بعضهم البعض حتى تحصلين على خليط كثيف وكريمي. قومي بفرد طبقات الجلاش على سطح ناعم، ثم قومي بدهنها بخليط السمن والزبادي والقشطة بواسطة الفرشاة. قومي بوضع طبقة آخرى من طبقات الجلاش، ثم دهنها بخليط السمن والزبادي والقشطة. قومي سيدتي بتكرار تلك الخطوات حتى تنتهي من دهن جميع طبقات الجلاش بخليط السمن والزبادي والقشطة. قومي بثني طبقات الجلاش، ثم قومي سيدتي بإحضار صينية لصنع الفطير المشلتت. قومي بدهن الصينية بالقليل من الزيت؛ حتى لا يلتصق بها الفطير المشلتت، ثم قومي بوضع طبقات الجلاش المدهونه بالسمن والزبادي والقشطة، في الصينية. ثم قومي بدهن وش الفطير المشلتت بالقشطة قبل التسوية.

مكونات الفطير المشلتت من الجلاشطريقة تحضير الفطير المشلتت من الجلاش