طريقة عمل كيكة العشر دقائق، تُعد الكيكة من الحلوي اللذيذة سهلة الصُنع وسريعة، حيث يحبها الكبار والصغار فهي بديل جيد للفطور خاصة للأطفال، فالكيكة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد والخوف من تناول الطعام بالخارج، اصبحت تلجا الأمهات في التوقيت الحالي لعمل الحلوي بالمنزل لضمان سلامتها ونظافتها، وفي هذه المقالة سوف نثقدم لكم عبر السطور القادمة طريقة عمل كيكة العشر دقائق في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.طريقة عمل كيكة العشر دقائق
قبل البدء في سرد طريقة عمل كيكة العشر دقائق لابد لنا في بداية الأمر أن نذكر لكم المقادير والمكونات المثستخدمة في عمل الكيكة.
أولاً:- المقادير
- ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.
- السكر حسب الرغبة ولكن لايقل عن خمس ملاعق كبيرة بمقدار نصف كوب.
- بيضة يتم فصل الصفار عن البياض.
- كوب من اللبن السائل، أو كيس صغير لبن بودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
ثانياً:- طريقة التحضير
- يُوضع الدقيق في صحن كبير.
- يُضاف إليه السكر ثم يُعجن جيداً مع الدقيق بالمضرب الكهربائي.
- يتم وضع صفار البيض ويقلب جيداً مع الخليط.
- يضاف اللبن للخليط السابق ومن المُفضل أن يكون لبن بودرة فهو أفضل للحلويات بصفة عامة.
- يتم وضع الفانيليا حتى تزيل زفارة البيض، ويمكن استبدالها بقشر البرتقال.
- يوضع البيكنج باودر على الخليط، ويتم عجن الخليط جيداً حتى يصبح سائل متماسك.
- نحضر صينية نضع بها نقطة من الزيت، أو ورقة زبدة يدهن عليها نقطة من الزيت، وذلك حتى لاتلتصق الكيك.
- قومي بإشعال الفرن واتركيه فارغ مُدة خمس دقائق على درجة حرارة 180.
- ادخلي الصينية الفرن واتركيها خمس واربعين دقيقة، مع التنويه على عدم فتح الفرن قبل هذه المُدة حتى لاتتلف الكيكة.
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طريقة عمل كيكة العشر دقائق، تُعد الكيكة من الحلوي اللذيذة سهلة الصُنع وسريعة، حيث يحبها الكبار والصغار فهي بديل جيد للفطور خاصة للأطفال، فالكيكة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد والخوف من تناول الطعام بالخارج، اصبحت تلجا الأمهات في التوقيت الحالي لعمل الحلوي بالمنزل لضمان سلامتها ونظافتها، وفي هذه المقالة سوف نثقدم لكم عبر السطور القادمة طريقة عمل كيكة العشر دقائق في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.طريقة عمل كيكة العشر دقائق
قبل البدء في سرد طريقة عمل كيكة العشر دقائق لابد لنا في بداية الأمر أن نذكر لكم المقادير والمكونات المثستخدمة في عمل الكيكة.
أولاً:- المقادير
- ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.
- السكر حسب الرغبة ولكن لايقل عن خمس ملاعق كبيرة بمقدار نصف كوب.
- بيضة يتم فصل الصفار عن البياض.
- كوب من اللبن السائل، أو كيس صغير لبن بودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
ثانياً:- طريقة التحضير
- يُوضع الدقيق في صحن كبير.
- يُضاف إليه السكر ثم يُعجن جيداً مع الدقيق بالمضرب الكهربائي.
- يتم وضع صفار البيض ويقلب جيداً مع الخليط.
- يضاف اللبن للخليط السابق ومن المُفضل أن يكون لبن بودرة فهو أفضل للحلويات بصفة عامة.
- يتم وضع الفانيليا حتى تزيل زفارة البيض، ويمكن استبدالها بقشر البرتقال.
- يوضع البيكنج باودر على الخليط، ويتم عجن الخليط جيداً حتى يصبح سائل متماسك.
- نحضر صينية نضع بها نقطة من الزيت، أو ورقة زبدة يدهن عليها نقطة من الزيت، وذلك حتى لاتلتصق الكيك.
- قومي بإشعال الفرن واتركيه فارغ مُدة خمس دقائق على درجة حرارة 180.
- ادخلي الصينية الفرن واتركيها خمس واربعين دقيقة، مع التنويه على عدم فتح الفرن قبل هذه المُدة حتى لاتتلف الكيكة.
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