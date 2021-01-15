طريقة عمل كيكة العشر دقائق، تُعد الكيكة من الحلوي اللذيذة سهلة الصُنع وسريعة، حيث يحبها الكبار والصغار فهي بديل جيد للفطور خاصة للأطفال، فالكيكة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد والخوف من تناول الطعام بالخارج، اصبحت تلجا الأمهات في التوقيت الحالي لعمل الحلوي بالمنزل لضمان سلامتها ونظافتها، وفي هذه المقالة سوف نثقدم لكم عبر السطور القادمة طريقة عمل كيكة العشر دقائق في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كيكة العشر دقائق

قبل البدء في سرد طريقة عمل كيكة العشر دقائق لابد لنا في بداية الأمر أن نذكر لكم المقادير والمكونات المثستخدمة في عمل الكيكة.

أولاً:- المقادير

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

السكر حسب الرغبة ولكن لايقل عن خمس ملاعق كبيرة بمقدار نصف كوب.

بيضة يتم فصل الصفار عن البياض.

كوب من اللبن السائل، أو كيس صغير لبن بودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ثانياً:- طريقة التحضير