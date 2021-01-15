لقمة القاضي الزلابيا الهشة المقرمشة من غير ما تشرب زيت في 10 دقائق

نعشق جميعاً تناول الحلويات الشرقية ذات الطابع الأصيل، ونتهافت على تناولها بكافة أنواعها، ومن أشهر تلك الحلويات حلوى لقمة القاضي، أو كما يطلق عليها اللقيمات، وتسمى أيضاً بالزلابيا، وقديماً وخاصةً في فترة الحكم العثماني كانا تشتهر بأسم العوامة، وكانت دائماً ما تقدم في كل المناسبات السعيدة، وتوجد باستمرار في القصور الملكية في ذلك الوقت، وتناقلت من بلدة إلى آخرى حتى تعرف عليها العالم كله، وأصبحت تطلب بكثرة من قبل الجميع.

وفي الظروف الحالية، وبسبب قلة مستوى الدخل للفرد بسبب الظروف الذي يمر بها العالم كله، فكلنا نبحث عن ما يسعد اسرتنا بدون أن نحتاج إلى تكاليف باهظة، ولقمة القاضي من الحلويات الغير مكلفة، تابعوا معنا لمعرفة المكونات والطريقة.

كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بتحضير الحلويات. كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من النشا. ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم. زيت نباتي غزير للقلي والتحمير. جوز هند وفستق مفروم للتزيين.

مكونات الزلابيا الهشة لقمة القاضيطريقة تحضير اللقيمات السريعة من غير ما تشرب زيت

ينخل الدقيق وتضاف إليه الخميرة والنشا، ويقلب الخليط ويضاف له القليل من الملح والسكر، والقليل من خلاصة الفانيليا، ويضاف الماء الدافئ للخليط تدريجياً مع التقليب المستمر، ويفضل أن يخفق الخليط في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على عجينة لينة، ومتجانسة، وتترك العجينة بعد تغطيتها بالبلاستك في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها قبل البدء في تقطيعها وتحميرها.