بسبوسة المحلات الاصليه وبمكونات متوفرة في كل بيت لذيذه وطريه ومرمله وطعمها مميز ورائع جداا

طريقة تحضير البسبوسة في البيت طريقة تحضير البسبوسة من أكثر الطرق التي يبحث عنها معظم الأمهات لكي تقوم بتحضيرها لأطفالها فهم من عشاق تناول الحلويات لذا تفضل معظم الأمها بالقيام بصنعها في البيت حتى تشعر بالاطمئنان على صحتهم، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة وبسيطة لتحضير البسبوسة في البيت.طريقة تحضير البسبوسة في البيت
تعد البسبوسة من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بأقل التكاليف وبسرعة كبيرة جداً فهي لا تحتاج منك سوى استخدام بعض من المكونات التي تتمثل في الآتي:
- 2 كوب دقيق سميد.
- 2/1 كوب سمن.
- 2/1 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 كوب سكر أبيض.
- 4/1 كوب كبير قطر.
- 1 كوب زبادي.
- 2كوب ماء.
- 2 كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- قطر.
- فول سوداني.
- عليك بتحضير القطر فقومي بوضع قدر على النار وضيفي السكر والماء وعصير الليمون وقلبي المكونات مع بعضها واتركيها على النار لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم تركها.
- احضري وعاء كبير ضعي بها دقيق السميد والدقيق الأبيض والسكر والسمن والبكينج بودر والقطر الثقيل والزبادي ومن ثم يتم تقليبها حتى أن تمتزج ويصبح الخليط سميك.
- ضيفي كافة المكسرات على حسب ما ترغبين ويمكن لا تقومي باستخدامها، احضري بعد ذلك صينية الفرن وادهنيها بقليل السمن ومن ثم يتم فردها في الصينية.
- ضعي على وجها الفول السوداني أو أحد أنواع المكسرات، وادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها لمدة 40 دقيقة حتى أن تصبح باللون الذهبي.
- بعدها يتم إخراج صينية البسبوسة من الفرن واسكبي عليها القطر البارد وهي ساخنة، ومن ثم يتم تقديمها وهي ساخن وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير البسبوسة في البيت طريقة تحضير البسبوسة من أكثر الطرق التي يبحث عنها معظم الأمهات لكي تقوم بتحضيرها لأطفالها فهم من عشاق تناول الحلويات لذا تفضل معظم الأمها بالقيام بصنعها في البيت حتى تشعر بالاطمئنان على صحتهم، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة وبسيطة لتحضير البسبوسة في البيت.طريقة تحضير البسبوسة في البيت
تعد البسبوسة من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بأقل التكاليف وبسرعة كبيرة جداً فهي لا تحتاج منك سوى استخدام بعض من المكونات التي تتمثل في الآتي:
- 2 كوب دقيق سميد.
- 2/1 كوب سمن.
- 2/1 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 كوب سكر أبيض.
- 4/1 كوب كبير قطر.
- 1 كوب زبادي.
- 2كوب ماء.
- 2 كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- قطر.
- فول سوداني.
- عليك بتحضير القطر فقومي بوضع قدر على النار وضيفي السكر والماء وعصير الليمون وقلبي المكونات مع بعضها واتركيها على النار لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم تركها.
- احضري وعاء كبير ضعي بها دقيق السميد والدقيق الأبيض والسكر والسمن والبكينج بودر والقطر الثقيل والزبادي ومن ثم يتم تقليبها حتى أن تمتزج ويصبح الخليط سميك.
- ضيفي كافة المكسرات على حسب ما ترغبين ويمكن لا تقومي باستخدامها، احضري بعد ذلك صينية الفرن وادهنيها بقليل السمن ومن ثم يتم فردها في الصينية.
- ضعي على وجها الفول السوداني أو أحد أنواع المكسرات، وادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها لمدة 40 دقيقة حتى أن تصبح باللون الذهبي.
- بعدها يتم إخراج صينية البسبوسة من الفرن واسكبي عليها القطر البارد وهي ساخنة، ومن ثم يتم تقديمها وهي ساخن وبالهناء والشفاء.
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