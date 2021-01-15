بسبوسة المحلات الاصليه وبمكونات متوفرة في كل بيت لذيذه وطريه ومرمله وطعمها مميز ورائع جداا

طريقة تحضير البسبوسة في البيت طريقة تحضير البسبوسة من أكثر الطرق التي يبحث عنها معظم الأمهات لكي تقوم بتحضيرها لأطفالها فهم من عشاق تناول الحلويات لذا تفضل معظم الأمها بالقيام بصنعها في البيت حتى تشعر بالاطمئنان على صحتهم، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة وبسيطة لتحضير البسبوسة في البيت.

تعد البسبوسة من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بأقل التكاليف وبسرعة كبيرة جداً فهي لا تحتاج منك سوى استخدام بعض من المكونات التي تتمثل في الآتي:

2 كوب دقيق سميد.

2/1 كوب سمن.

2/1 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 كوب سكر أبيض.

4/1 كوب كبير قطر.

1 كوب زبادي.

2كوب ماء.

2 كوب سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة سمن.

قطر.

فول سوداني.