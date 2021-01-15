طريقة ممتازة لتفريز البطاطس بالشهور بالطريقة الاصليه

طريقة تفريز البطاطس تعتبر البطاطس من أهم أنواع الخضروات التي يتم استخدامها في تحضير أشهى وألذ الأطعمة، كما أنها من الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وتكون سهلة الهضم ويحتوي على نسبة 80% من الماء و20% من المواد الصلبة بجانب البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة لجسم الإنسان، ولكن تحب معظم ربات البيوت أن تقوم بحفظ البطاطس في الفريز، وسوف نقدم لكِ طريقة تفريز البطاطس.

عليكِ باختيار حبات كبيرة وجيدة من البطاطا الصلبة، وتقشيرها ونقعها في الماء ثم قومي بتقطيعها على هيئة أصابع أو مكعبات أو حلقات رفيعة، فلا يمكن أن يتم تخزين البطاطس وهي كاملة.

قومي بغسيل حبات البطاطس وصفيها جيداً ثم احضري طاسة وضعيها على النار مع إضافة الزيت وقومي بتقليبها في الزيت حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

ارفعيها من الزيت واتركيها على ورق المطبخ حتى أن تتخلص من زيتها وتجيف تماماً واتركيها حتى أن تبرد لعدم تكون الثلج بالأكياس.

ضعي البطاطس المحمرة في أكياس الثلاجة وقومي بإغلاقها بإحكام مع مراعة التخلص من الهواء الموجود بها.

ثم يتم وضع الأكياس في الفريزر عند الحاجة إليه، عندما تقومين باستعمال البطاطس تخرج من الفريزر ثم يتم تسخين القليل من الزيت في طاسة وعلى درجة حرارة جيدة ضعي الكمية المراد استعمالها وهي مثلجة.

وعندما تكون البطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ترفع من على النار وتصفى من الزيت على ورق المطبخ ثم يوضع في طبق التقديم، كما يمكن أن تستخدمينه بالطريقة التي ترغبين بها.

عليك بتقشير حبات البطاطس وتقطيعها حسب ما ترغبين ثم ضعي قدر على النار واتركيه حتى أن يغلي ثم عليك بإضافة ربع كوب من الخل ومن ثم يتم وضع قطع البطاطس واتركيه لمدة 5 دقائق ثم يرفع القدر من على النار يرقع البطاطس واتركيه حتى أن يبرد ثم يتم وضعها في أكياس وضعيها بالفريزر.