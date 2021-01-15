مهما كان شعرك هايش وتالف ومتقصف اتحداكي ان ما رجع زي ماكان واصبح حرير

من مميزات جمال المرأة هو الشعر الناعم، فعندما يكون الشعر ناعم وجذاب فهذا يدل علي اهتمامها وعنايتها بالشعر مما يزيدها جمالا، لأن الشعر الناعم يعتبر نصف جمال المرأة، أما إذا كان الشعر متقصف وهايش فهذه تعد من أكبر المشاكل التي تأثر سلبا علي المرأة، وتجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها وأحيانا تشعر بالخجل، فمشكلة الشعر الهايش والمتقصف تواجه الكثير من البنات التي تسبب لهم حرج فقد يلجأ البعض منهم إلي إستخدام السشوار لمعالجة هذه المشكلة، ولكن يتضح في النهاية ومع الإستخدام المستمر ظهور مشكلة كبري في الشعر. لذلك عليكي البحث جيدا عن كيفية علاج الشعر المتقصف والهايش لكي تحصلي علي شعر ناعم وقوي وجذاب.

علاج الشعر الهايش والمتقصف

قبل أن تفكري في علاج شعرك يجب معرفة ما سبب ظهور هذه المشكلة في شعرك، حيث توجد أسباب كثيرة تؤثر علي الشعر ومن هذه الأسباب هي :

صبغة الشعر، فتعد من أكبر الأسباب التي تؤثر سلبا علي الشعر لأنها تحتوي علي مواد كيميائية تضر الشعر.

التغذية، حيث يكون لسوء التغذية دور كبير جدا في تغذية الشعر فعند نقصها يتلف الشعر لأنه فقد المواد الغذائية التي يحتاجها الشعر.

شد الشعر، فهذا يعتبر كارثة بالنسبة للشعر لأن عند الإستمرار في شد الشعر يقصفه تماما وأيضا يجب دعم تمشيطه دائما وخاصة إذا كان جاف فهذا يعمل علي تكسير الشعر مما يؤدي إلي تقصفه.

كثرة إستخدام المستحضرات التي تعمل علي تنظيف الشعر وإستخدام المثبتات يؤدي إلي تقصف الشعر.

غسيل الشعر بشكل دائم ومستمر، فعند غسيل الشعر يوميا يجعله متقصف وهايش لأنه لم يستفيد من الزيوت التي يفرزها الشعر والتي تفيد الشعر بشكل كبير.

خلطات علاج الشعر الهايش والمتقصف

ولكي تتخلصي من الشعر الهايش والتقصف، إليكي الحل في هذه الوصفة البسيطة والسحرية ومكوناتها موجودة في منزلك وهي :

موز

زيت زيتون

لمعرفة إستخدامها إتبعي طريقة تحضيرها وهي :