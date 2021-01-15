مهما كان شعرك هايش وتالف ومتقصف اتحداكي ان ما رجع زي ماكان واصبح حرير

من مميزات جمال المرأة هو الشعر الناعم، فعندما يكون الشعر ناعم وجذاب فهذا يدل علي اهتمامها وعنايتها بالشعر مما يزيدها جمالا، لأن الشعر الناعم يعتبر نصف جمال المرأة، أما إذا كان الشعر متقصف وهايش فهذه تعد من أكبر المشاكل التي تأثر سلبا علي المرأة، وتجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها وأحيانا تشعر بالخجل، فمشكلة الشعر الهايش والمتقصف تواجه الكثير من البنات التي تسبب لهم حرج فقد يلجأ البعض منهم إلي إستخدام السشوار لمعالجة هذه المشكلة، ولكن يتضح في النهاية ومع الإستخدام المستمر ظهور مشكلة كبري في الشعر. لذلك عليكي البحث جيدا عن كيفية علاج الشعر المتقصف والهايش لكي تحصلي علي شعر ناعم وقوي وجذاب.علاج الشعر الهايش والمتقصف
قبل أن تفكري في علاج شعرك يجب معرفة ما سبب ظهور هذه المشكلة في شعرك، حيث توجد أسباب كثيرة تؤثر علي الشعر ومن هذه الأسباب هي :
- صبغة الشعر، فتعد من أكبر الأسباب التي تؤثر سلبا علي الشعر لأنها تحتوي علي مواد كيميائية تضر الشعر.
- التغذية، حيث يكون لسوء التغذية دور كبير جدا في تغذية الشعر فعند نقصها يتلف الشعر لأنه فقد المواد الغذائية التي يحتاجها الشعر.
- شد الشعر، فهذا يعتبر كارثة بالنسبة للشعر لأن عند الإستمرار في شد الشعر يقصفه تماما وأيضا يجب دعم تمشيطه دائما وخاصة إذا كان جاف فهذا يعمل علي تكسير الشعر مما يؤدي إلي تقصفه.
- كثرة إستخدام المستحضرات التي تعمل علي تنظيف الشعر وإستخدام المثبتات يؤدي إلي تقصف الشعر.
- غسيل الشعر بشكل دائم ومستمر، فعند غسيل الشعر يوميا يجعله متقصف وهايش لأنه لم يستفيد من الزيوت التي يفرزها الشعر والتي تفيد الشعر بشكل كبير.
ولكي تتخلصي من الشعر الهايش والتقصف، إليكي الحل في هذه الوصفة البسيطة والسحرية ومكوناتها موجودة في منزلك وهي :
- موز
- زيت زيتون
لمعرفة إستخدامها إتبعي طريقة تحضيرها وهي :
- نقوم بتقشير الموز ويكون كمية الموز حسب شعرك، وبعد ذلك نهرس الموز جيدا حتي لا يوجد به أي قطع حتي ولو كانت هذه القطع صغيرة.
- نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأيضا هذا متوقف علي كمية الموز التي تستخدميها، ونخلط الموز وزيت الزيتون مع بعض جيدا ليصبح خليط متماسك.
- غسل الشعر جيدا قبل إستخدام هذه الوصفة، وممكن أن تستخدمي هذه الوصفة أثناء الإستحمام.
- نضع هذا الخليط علي فروة الرأس وعلي الشعر أيضا، ونقوم بتدليكها جيدا بإستخدام أطراف أصابعك لوصول الخليط لجميع أنحاء الشعر.
- نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نغسل الشعر جيدا، ويجب تكرار هذه الوصفة للحصول علي شعر ناعم وجذاب، ولأن الشعر مثل الكائن الحي كلما اعطيته إهتماما أعطاك جمالا.
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من مميزات جمال المرأة هو الشعر الناعم، فعندما يكون الشعر ناعم وجذاب فهذا يدل علي اهتمامها وعنايتها بالشعر مما يزيدها جمالا، لأن الشعر الناعم يعتبر نصف جمال المرأة، أما إذا كان الشعر متقصف وهايش فهذه تعد من أكبر المشاكل التي تأثر سلبا علي المرأة، وتجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها وأحيانا تشعر بالخجل، فمشكلة الشعر الهايش والمتقصف تواجه الكثير من البنات التي تسبب لهم حرج فقد يلجأ البعض منهم إلي إستخدام السشوار لمعالجة هذه المشكلة، ولكن يتضح في النهاية ومع الإستخدام المستمر ظهور مشكلة كبري في الشعر. لذلك عليكي البحث جيدا عن كيفية علاج الشعر المتقصف والهايش لكي تحصلي علي شعر ناعم وقوي وجذاب.علاج الشعر الهايش والمتقصف
قبل أن تفكري في علاج شعرك يجب معرفة ما سبب ظهور هذه المشكلة في شعرك، حيث توجد أسباب كثيرة تؤثر علي الشعر ومن هذه الأسباب هي :
- صبغة الشعر، فتعد من أكبر الأسباب التي تؤثر سلبا علي الشعر لأنها تحتوي علي مواد كيميائية تضر الشعر.
- التغذية، حيث يكون لسوء التغذية دور كبير جدا في تغذية الشعر فعند نقصها يتلف الشعر لأنه فقد المواد الغذائية التي يحتاجها الشعر.
- شد الشعر، فهذا يعتبر كارثة بالنسبة للشعر لأن عند الإستمرار في شد الشعر يقصفه تماما وأيضا يجب دعم تمشيطه دائما وخاصة إذا كان جاف فهذا يعمل علي تكسير الشعر مما يؤدي إلي تقصفه.
- كثرة إستخدام المستحضرات التي تعمل علي تنظيف الشعر وإستخدام المثبتات يؤدي إلي تقصف الشعر.
- غسيل الشعر بشكل دائم ومستمر، فعند غسيل الشعر يوميا يجعله متقصف وهايش لأنه لم يستفيد من الزيوت التي يفرزها الشعر والتي تفيد الشعر بشكل كبير.
ولكي تتخلصي من الشعر الهايش والتقصف، إليكي الحل في هذه الوصفة البسيطة والسحرية ومكوناتها موجودة في منزلك وهي :
- موز
- زيت زيتون
لمعرفة إستخدامها إتبعي طريقة تحضيرها وهي :
- نقوم بتقشير الموز ويكون كمية الموز حسب شعرك، وبعد ذلك نهرس الموز جيدا حتي لا يوجد به أي قطع حتي ولو كانت هذه القطع صغيرة.
- نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأيضا هذا متوقف علي كمية الموز التي تستخدميها، ونخلط الموز وزيت الزيتون مع بعض جيدا ليصبح خليط متماسك.
- غسل الشعر جيدا قبل إستخدام هذه الوصفة، وممكن أن تستخدمي هذه الوصفة أثناء الإستحمام.
- نضع هذا الخليط علي فروة الرأس وعلي الشعر أيضا، ونقوم بتدليكها جيدا بإستخدام أطراف أصابعك لوصول الخليط لجميع أنحاء الشعر.
- نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نغسل الشعر جيدا، ويجب تكرار هذه الوصفة للحصول علي شعر ناعم وجذاب، ولأن الشعر مثل الكائن الحي كلما اعطيته إهتماما أعطاك جمالا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهما كان شعرك هايش وتالف ومتقصف اتحداكي ان ما رجع زي ماكان واصبح حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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