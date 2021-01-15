أمراض الأمعاء وتحذيرات بتجنب 9 أطعمة ضارة جداً بالأمعاء

تعد الصحة من أهم المجالات التي يبحث عنها الشخص باستمرار خاصة في ظل ظروف الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، فقد وجه عدداً من الأطباء تحذيراً قوياً بتجنب بعض من الأطعمة الضارة بالأمعاء، حيث يصاب الشخص بمرض التهاب الأمعاء (ibd) هو مصطلح يشمل مجموعة من الأمراض التي تسبب التهاباً مزمناً في الجهاز الهضمي، ويعد التهاب القولون التقرحي من أكثر الأنواع شيوعاً من هذا المرض وكذلك أيضاً داء كرون، وفي مرض كرون يظهر الالتهاب على شكل بقع في أي مكان في الجهاز الهضمي من الفم إلى فتحة الشرج أما في التهاب القولون التقرحي فيكون هناك التهاب وتقرحات مزمنة مستمرة على طول الأمعاء الدقيقة والقولون.

أعراض مرض التهاب الأمعاء :

يعد هذا المرض من أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي ناتجاً عنه أنواع من الالتهاب، و نتيجة عن هذا المرض حدوث كثير من الأعراض منها نزيفاً في المستقيم، ألماً شديداً في البطن تشنج البطن، الإسهال الدموي.

أطعمة يجب على مرضى التهاب الأمعاء تجنبها :

يجد بعض الأشخاص المصابين بهذا المرض أن بعض الأطعمة أو المنتجات تسبب ألماً شديداً مما يؤدي إلى تفاقم المرض وتتضمن أمثلة الأطعمة التي يجب تجنبها ما يلي:

الأطعمة الدهنية والمقلية الأطعمة الحارة اللحوم السلطات الكريمية الأطعمة الغنية بالألياف بما في ذلك الفاكهة والخضروات النيئة لأنها غالباً ما تؤدي إلى ظهور أعراض الانتفاخ والإسهال وآلام البطن والتشنجات المكسرات والبذور والفاصوليا المشروبات المحتوية على الكافيين الحلويات بما في ذلك الحلوى والصودا والعصير قد يواجه الأشخاص المصابون بداء كرون صعوبة في تحمل منتجات الألبان بسبب عدم تحمل اللاكتوز الموجود في الحليب

أفضل نظام غذائي لمرضى التهاب الأمعاء :

غالبا ما يجد الأشخاص المصابون بهذا المرض صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية اليومية بسبب مرضهم، ويمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى في توفير بعض الاحتياجات الغذائية الضرورية وهنا نستعرض بعض الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب الأمعاء

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى

عصير التفاح

الموز

دقيق الشوفان

الدواجن أو السمك

البيض

البطاطس المهروسة

العصائر المخففة

الحبوب السادة

أفضل أنواع الأطعمة لمرضى التهاب الأمعاء :

وإذا كنت تعاني من مرض التهاب الأمعاء فيجب التحدث مع طبيب أو إخصائي تغذية حول احتياجاتك الغذائية المحددة.