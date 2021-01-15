كيف أصبغ شعري بني بدرجاته في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات طبيعية

كيف أصبغ شعري بني بدرجاته، باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، هو من أكثر الأسئلة الشائعة بين الفتيات الشرقيات، خاصة لأن درجات البني هي الأقرب للون الأسود اللاتي تتميزن به، مما يجعل منه لون طبيعي غير مصطنع، كبقية ألوان الصبغات الأخرى، ولأن درجات البني متنوعه، مما يجعلها سهلة التجانس مع أي لون بشرة، حيث يتدرج البني من البني الداكن، للبني الوسط، للبني الفاتح، للبني الغزالي، للبني النحاسي، للبني الذهبي، للبني الشيكولاتة، البني الكاراميل والعديد من الدرجات البنية الأخرى التي جعلته يتربع على عرش ألوان صبغات الشعر، أو كما تسميه الفتيات ملك الصبغات، والميزة الأكثر جذب للون البني عند النساء، هو قدرته على تغطية الشيب بشكل رائع، بعد اللون الأسود، فأكثر النساء اللاتي خط شعرهن الشيب يبحثن عن كيفية تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل، أو كيفية تحضير صبغة الشعر بني بدرجاته في المنزل بمكونات طبيعية.

كيف أصبغ شعري بني بدرجاته

كما ذكرنا سابقًا أن درجات البني متنوعه وكثيرة، مما جعلته ملك الألوان في الصبغات، لذا في حال قررتي تغير لون شعرك للون البني، فلابد من اختيار الدرجة التي تتماشى مع لون بشرتك، وكل ما عليكي إحضار الأدوات الأساسية لصبغ الشعر، ثم اتباع الخطوات المذكورة بالمقال بدقة، للحصول على أفضل النتائج، ونذكر الأدوات كالتالي:

وعاء صبغ الشعر.

منشفة.

مشط.

قفازات.

فازلين طبي.

بونيه لتغطية الشعر.

فرشاة تلوين الشعر.

وتذكري قبل البدء في وضع الصبغة على شعرك، دهن جبهة الرأس القريبة من خط الشعر، بالفازلين الطبي، لمنع صبغ الجلد مع الشعر.

بعد إحضار كافة الأدوات الخاصة بصبغ الشعر، قومي بغسل الشعر أولًا قبل البدء بصبغه، باستخدام الشامبو الخاص بنوع شعرك، واتركي شعرك حتى يجف، أي يصبح جاف ونظيف قبل عملية الصبغ، ووفق اللون المراد تنفيذه اختاري من القائمة التالية درجة اللون المناسبة لشعرك.

اللون البني الشيكولاتة

مكونات كالتالي:

نص كيس بن (قهوة) بحسب طول الشعر.

4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

4 ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

¼ كوب من الماء.

طريقة تحضير الصبغة البني الشيكولاتة

احضري وعاء وقومي بخلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند جيدًا، ثم قومي بإضافة ½ كيس البن إلى الخليط وامزجي الخليط جيدًا. قومي بإضافة الماء إلى الخليط وبالتقليب، ثم ارفعي الوعاء بالمزيج على نار هادئة، واتركي المزيج على النار حتى يسخن جيدًا، اتركي المزيج ليبرد بدرجة حرارة الغرفة. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 8 ساعات. اغسلي شعرك جيدًا، باستخدام الشامبو والبلسم الخاص بنوع شعرك، واستمتعي بلون شعر بني شيكولاتة بمكونات طبيعية بالمنزل.

المكونات كالتالي:

10 ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء.

فنجان من الخل.

4 ملاعق بودرة دم غزال.

2 ملعقة من البن (القهوة).

عصير ليمونتين.

فنجان من زيت جوز الهند.

بيضة.

كوب ماء ساخن.

طريقة تحضير الصبغة البني الغزالي

احضري وعاء وضعي به بودرة الحناء الخضراء، ومسحوق القهوة، وامزجيهما جيدًا باستخدام شوكة طعام، ضيفي إلى الخليط فنجان الخل وبالتقليب جيدًا. قومي بفصل صفار البيض عن البياض، وأضيفي بياض البيض فقط إلى الخليط، وقلبيهم جيدًا، ثم أضيفي زيت جوز الهند وامزجي الخليط جيدًا، ثم أضيفي عصير الليمون أولًا وبعده صبي المياه الساخنة على المزيج بتروي وبالتدريج، وبالتقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة لينة. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 6 ساعات. اغسلي شعرك جيدًا، باستخدام الشامبو والبلسم الخاص بنوع شعرك، واستمتعي بلون شعر بني غزالي بمكونات طبيعية بالمنزل.

المكونات كالتالي:

4 ملاعق كبيرة كركم.

3 ملاعق بابونج مطحون.

3 ملاعق عصير ليمون.

½ كوب زيت جوز هند.

8 ملاعق حناء خضراء.

4 ملاعق كبيرة نسكافيه.

ماء مغلي.

طريقة تحضير الصبغة البني الفاتح

أحضري وعاء وضعي به الحناء، ثم قومي بإضافة النسكافيه، وامزجيهما سويًا، قومي بإضافة البابونج والكركم للخليط البودرة وقلبيهم جيدًا. أضيفي زيت جوز الهند لمكونات وبالتقليب، ثم عصير الليمون أولًا، واتبعيه بالماء المغلي بالتدريج، حتى تحصلي على عجينة لينة القوم. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 8 ساعات. اغسلي شعرك بالماء الفاتر أولًا حتى يتخلص الشعر نهائي من الخليط، ثم اغسليه بالبلسم دون الشامبو، وفي اليوم التالي اتبعيه بحمام كريم، واستخدمي الشامبو والبلسم لغسل الشعر.

المكونات كالتالي:

8 ملاعق كبيرة من الكركم.

عصير 4 ليمونات.

½ فنجان خل تفاح.

3 ملاعق كبيرة من الحناء.

½ فنجان زيت لوز حلو.

¼ فكوب زيت زيتون.

¼ فنجان من بودرة القهوة.

طريقة تحضير اللون البني النحاسي