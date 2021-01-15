وصفة لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط ليصبح مثل ذيل الحصان

وصفة لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط تبحث عنها الفتيات التي تعاني من تساقط الشعر بسبب المرور بأزمة صحية أو نفسية، وكما تظهر علامات الشعر الخفيف نتيجة عدم الاهتمام بالشعر واستخدام عادات خاطئة بشكل يومي، تواجه العديد من الفتيات هذه المشكلة نتيجة عوامل وراثية من الأم أو الأب لكن يمكنك علاج الشعر الخفيف بسرعة فائقه عن طريق أتباع بعض النصائح والتعليمات، بالإضافة إلى وصفات منزلية لتكثيف الشعر ليصبح كثيف وناعم مثل ذيل الحصان، يجب الاستغناء عن أي مستحضرات كيميائية من الكريمات والأصباغ التي تقوم بتلف الشعر بشكل قوي واستبدالها باستخدام وصفات طبيعية للشعر الخفيف.

البيض: قومي بوضع بيضتين في وعاء مع التقليب جيداً حتى يتم خفق البيض، قومي بتوزيعه على شعرك بشكل متساوي من الجذور في فروة الرأس حتى نهاية الأطراف، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو حتى تزول الرائحة ثم تجفيفه، قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع قبل النوم حيث ن البيض يعمل على تدفق الدم بشكل قوي في فروة الرأس مما يجعله أسرع وصفة لتكثيف الشعر بسبب وجود البروتين الطبيعي المغذي لفروة الرأس. الأفوكادو: قومي بوضع معلقتين من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من العسل مع نصف كوب من عصير الأفوكادو مع التقليب جيداً حتى تتجانس مكونات الخليط في قوام واحد، أغسلى شعرك بالماء الدافئ وجففيه جيداً ثم ضعي مكونات الخليط على شعرك بالتساوي، قومي بوضع كيس بلاستيكي على شعرك محكم الخلق لمنع دخول الهواء إليه لمدة نصف ساعة فقط ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الدافئ، تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع قبل النوم حيث يعتبر هذا الخليط هو أفضل وصفة لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط.

يساعد على تطويل الشعر بسرعة فائقه.

تحفيز خلايا وبصيلات الشعر على زيادة إنتاج وكثافة

يساعد على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.

يحتوي على عنصر الكالسيوم والسيلينيوم وفيتامين C التي تساعد على ترميم الشعر.

فوائد الثوم للشعر الخفيف والمتساقط

يمكنك أستخدام وصفة الثوم لعلاج تساقط الشعر عن طريق تقطيع 4 فصوص من الثوم إلى قطع صغيرة وإضافة معلقتين من زيت جوز الهند ومعلقة عسل نحل، قومي بمزج المكونات جيداً وضعيها على شعرك بشكل متساوي واتركيه لمده ساعة ثم أغسليه بالماء الدافئ والشامبو، قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ينصح الهنود باستخدام الثوم في كثير من العلاجت حيث يعتقدون انه أسرع وصفة لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط.