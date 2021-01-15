ماسك قوي وفعال لتقشير وتبييض وازلة الجلد الميت من البشرة والجسم كله في دقائق

هناك الكثير من الأشخاص الذين يودون الحصول على بشرة بيضاء صافية، نظراً لأن عوامل الجو التي تتعرض لها البشرة تجعل بها بعض المناطق الداكنة، وكذاك أيضًا العديد من المستحضرات، ولهذا يمكنكم من خلال استخدام الوصفات الطبيعية الحصول على بشرة نقية، وبدون تكلفة عالية أو بذل جهد كبير.

خلطة البابايا

يعد للبايا العديد من الفوائد لما بها من العديد من الإنزيمات، والتي من أهمها حمض الهيدروكسي، ذلك الإنزيم الذي يتميز بقدرته الفائقة على التخلص من خلايا جلد الميتة من البشرة، واستخدامها كما يلي:-

المكونات

نصف ثمرة بابايا.

ربع كوب كبير من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البابا، ومن ثم هرسها جيدًا حتى تنعم ويتماسك قوامه، ومن ثم إضافة العسل إليها، والخفق جيدًا.

وضع الخليط بعد ذلك على البشرة بعد غسله جيدًا بالماء الدافئ، وبعد مرور خمس وأربعون دقيقة نقوم بغسله بالماء الدافئ ثم البارد بعد عشر دقائق.

تكرار تلك الخلطة يومًا بعد يوم لمدة ثلاث شهور للحصول على نتيجة سريعة خلال فترة وجيزة.

خلطة الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة تسمى الليكوبين تلك المادة المسببة لونها الأحمر تحتوي على سمات تجعلها تقي البشرة وتحافظ على لونها، وتعمل على تبييضها، وطريقة استعمالها كما يلي.

المكونات

ربع كوب صغير من الحليب.

نصف كوب من دقيق الشوفان.

ثلاث ثمرات من الطماطم.

طريقة التحضير

نقوم بعسل الطماطم جيدًا، ومن ثم تقطيعها وضربها في الخلاط ليتكون لديك عصير طماطم.

نقوم بإضافة دقيق الشوفان إلي عصير الطماطم والخفق جيدًا ثم إضافة اللبن.

وضع الخليط بعد ذلك على البشرة، ومن ثم ارتداء ماسك الوجه، وتركه عليها لمدة خمس وأربعون دقيقة.

نقوم بغسل البشرة بعد ذلك بالماء الدافئ، وتكرار تلك الخلطة مرة يوميا لمدة شهرين.

خلطة الدقيق والزبادي

المكونات

ربع كوب صغير من الحليب.

نصف كوب من ماء الورد.

نصف كوب صغير من الزبادي.

طريقة التحضير