اقوى سيروم للعنايه بالشعر ,لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة,و لن يتساقط بعد اليوم , ينبت الفراغات, و يحارب الصلع

طريقة عمل سيروم طبيعي لتنعيم الشعر سريعاً تعشق كل سيدة الحصول على شعر مغذي ونظيف ومفرود كالحرير، فالشعر هو تاج جمل كل امرة لذا تحب أن تحافظ عليه وتعتني به باستمرار ولا يوجد أفضل من أنك تقومين باستخدام أغلى المنتجات ولكن ما لا تعلميه أن معظمها غني بالمواد الكيماوية التي يكون لها دور مهم جداً في تلف شعرك وجعله هاش ومتقاصف ومجعد، وقد أتيت لك اليوم بأفضل طريقة يمكنك أن تستخدميها لتحضير أفضل سيروم لتنعيم الشعر.

هناك العديد من أنواع السيروم المختلفة ولكن معظمها لا يحتوي على مواد طبيعية مئة في المئة، فعندما تقومين بتحضيره بنفس فهذا أفضل ما يمكن واتبعي الخطوات التالية لكي تقومي بتحضير أجود سيروم طبيعي لشعرك.

يحتوي تلك السيروم على أفضل المكونات الطبيعية المضمونة التي يمكن أن تقومي سيدتي باستخدامها للحصول على شعر ناعم ومفرود، فكل ما ستقومين بفعله هو احضار وعاء ضعي به ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مضاف لهم كوب من الماء واخلطيهم مع بعضهم حتى يتجانسوا ويصبح لديك قوام لزج، بعدها ضيفي تدريجياً فنجان صغير من ماء الورد وملعقتين من زيت شجرة الشاي وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز.

ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها حتى تحصلين على السيروم بالمكونات المطلوبة واحضري زجاجة بخاخ يوضع بها السيروم، قبل أن تقومي باستخدامه على شعرك لابد من أن تقومين بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الزيوت والكريمات العالقة ببصيلات وخصل الشعر، بعدها يتم تجفيف الشعر بشكل جيد جداً ومن ثم يطبق السيروم عليه ومشطيه حتى يمتص الشعر المكونات جيداً واتركيه ليجف على شعرك، ونظراً لاحتواء السيروم على مواد طبيعية مضمونة سوف تظهر النتائج المتوقعة بعد عدة مرات من استخدام هذا السيروم.