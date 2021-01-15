اقوي وصفة لتبييض الأسنان من الأصفرار وإزالة الجير من أول استعمال

اقوي وصفة لتبييض الأسنان، الأسنان من أجزاء الجسم المهمة جداً، وهذا لأنها تقوم بعملية تقطيع ومضغ الطعام قبل وصوله إلى الأمعاء، كذلك تشكل الأسنان عامل مهم في شكل الإنسان الخارجي، والاهتمام بها والحفاظ عليها يزيد من جمال الإنسان والعكس صحيح، ومن المشاكل الشائعة التي تصيب الأسنان هو الاصفرار، الذي يسبب الكثير من الإحراج وعدم الثقة بالنفس لصاحبها.

أسباب اصفرار الأسنان

وقبل التعرف على بعض الطرق البسيطة لحل هذه المشكلة، يجب التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة، من أشهر أسباب اصفرار الأسنان هو التدخين، الذي يسبب أيضاً تساقط مينا الأسنان وظهور رائحة كريهة في الفم، كما تسبب بعض الأطعمة هذا الاصفرار في الأسنان مثل القهوة والمشروبات الغازية والأغذية التي تحتوي على السكر الصناعي مثل الحلويات والشكولاتة، كما تسبب بعض الأدوية اصفرار الأسنان مثل أدوية الزهايمر والصرع وحب الشباب، كما أن الإهمال في تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل يومي له دور كبير في اصفرارها.

اقوي وصفة لتبييض الأسنان من الأصفرار

كما نعلم جميعاً فن أكثر الطرق الفعالة في تبييض الأسنان هو استخدام الليزر الذي يعطي نتيجة رائعة، لكن كما نعلم فإن الليزر مرتفع السعر وليس في استطاعة الجميع، لكن على الرغم من هذا فإنه يمكن الحصول على نتيجة مرضية باستخدام مواد طبيعية متوفرة في كل منزل، ومن هذه المواد الخل والملح الخشن، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الخل مع ملعقة كبيرة من الملح الخشن وبعدها يتم فرك الأسنان بهذا الخليط مع ضرورة الانتباه على عدم بلع هذا الخليط لأنه قد يضر بالمعدة، ويتم تكرار هذا الخليط مرة واحدة كل يوم حتى يختفي الاصفرار.

تبيض الأسنان بقشور الموز

كذلك يمكن استخدام قشر الموز لفرك الأسنان وتخليصها من الاصفرار، حيث يتم تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة في اليوم وبعض مرور أسبوع سوف نلاحظ تغيير كبير في لون الأسنان، كذلك يمكن فرك الاسنان بالقليل من زيت الزيتون بشكل يومي حتى يختفي الاصفرار نهائياً، كذلك يمكن فرك الأسنان بقطعة من الفحم مرتين أو ثلاثة يومياً، حيث تظهر النتيجة من أول مرة وهذا لفاعلية الفحم في تبييض الأسنان، كما يمكن استخدام السواك للحصول على أسنان بيضاء ورائحة فم زكية في نفس الوقت.