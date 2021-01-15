اقوي كريم ترطيب للبشرة الدهنية وماسك تفتيح وشد البشرة الدهنية والعناية بها

يعتبر ذوات البشرة الدهنية من النساء دائما مصابون بالوسواس أن بشرتهم دائما ممتلئة بالأتربة فلذلك ننصح باستخدام اقوي كريم ترطيب للبشرة الدهنية، وذلك يمنع الإصابة بالحبوب والطفح الجلدي والتعرض للبكتريا التي تسبب في تفاعل الزائد مع دهون البشرة الدهنية وبواقي مستحضرات التجميل علي البشرة المسببة للبقع وخاصة عندما تكون البشرة حساسة لأي تفعل ينتج لديها ودائما يعتقدون إنها لا تحتاج إلى كريم ترطيب وعناية بالبشرة.

اقوي كريم ترطيب للبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى العناية الدائمة والترطيب المستمر للحفاظ علي نضارة البشرة والحماية من مشاكلها الكثيرة والحفاظ علي خدود مليئة باللمعان الطبيعي فقبل استخدام أي منتج ترطيب يجب عليك عمل ماسك الفحم لأزاله الشوائب العالقة بالبشرة ثم استخدام اي من تلك الكريمات الترطيب اقوي 5 كريمات ترطيب للبشرة بفاعلية ونتائج مذهلة هم:

كريم الترطيب Vichy Normaderm Total Mat ( هو اقوي كريم ترطيب للبشرة الدهنية ويعالج ويمنع حب الشباب والبثور السوداء).

كريم الترطيب Neutrogena Oil-Free Moisturizer يعطي البشرة اكثر مدة ترطيب علي الإطلاق يعمل كواقي لأشعة الشمس وحماية للبشرة الدهنية.

The body shop Mattifying Lotion يلمع ويرطب البشرة ويحمي من حب الشباب و الرؤوس السوداء ويتحكم بإفراز الزيوت في البشرة.

Cetaphil Dermacontrol Facial Moisturizer For Acne-Prone skin سريع الامتصاص في البشرة ويتحكم بإفراز الدهون والزيوت بالبشرة ويرطب ويقوي لمعانها.

La Roche-posay Toleriane Double repair Moisturizer UV مرطب لاروش بوزاي هو من افضل المرطبات للبشرة الدهنية فهو مرطب ومضاد للأكسدة بسبب صنعه من مياه حرارية.

صور اقوي 5 كريمات لترطيب البشرة الدهنية

طريقة ماسك لشد البشرة الدهنية

يمكنك عمل ماسك لشد البشرة والحفاظ علي نضارتها ولمعانها بطريقة سهله خلال دقائق معدودة اولا طريقة ماسك لشد البشرة الدهنية المكونات:

تفاحة طازجة

ملعقة بودر نشا

ملعقة عصير تفاح خلي من السكر

ملعقتين عصيرخس

ملعقة حامض “عصير الليمون”

معلقتين من طحين

الطريقة

بعد برش التفاحة جيداً او ضربها بالخلاط يتم اضافة النشا الي كمية صغيرة من الماء واذابة النشا ووضعهم علي التفاحة المبروشة مع اضافة باقي المكونات من العصائر مع الاضافة التدريجية للطحين حتي يكتمل الماسك ويعجن جيداً ونضع الماسك علي الوجه والعنق لمدة ربع ساعة ويغسل بماء فاتر.