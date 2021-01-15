المشروب السحرى الذى تتخلص من مشاكل القولون فى 3 ايام بمشروبات طبيعيه 

المشروب السحرى الذى تتخلص من مشاكل القولون لكل رجل وسيدة يعاني من مشكلة حدوث اضطرابات مزمنة بالمعدة أو الإمساك المزمن الحاد، أو حدوث حركات في الأمعاء وتكون الغازات، فهذه إشارة بحدوث خلل بوظائف القولون ويحتاج لتنظيفه، من خلال القيام بتنظيف القولون، من أجل تجنب حدوث الكثير من المشاكل الصحية، وهذا ليس أمر صعب على الإطلاق، وما لا ندركه أننا نتمكن من تنظيف القولون بطرق طبيعية ومكونات فعالة لتحقيق نفس الهدف الذي يتم من خلال العقاقير والأدوية الطبية التي تشكل خطر كبير على الجسم، ولكن القيام بتنظيفه طبيعياً يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، ونحن اليوم سوف نعرض لكم أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد على تنظيف القولون.

مشروبات طبيعية فعالة في تنظيف القولون

في الكثير من الأحيان لا نحتاج لاستشارة الطبيب للقيام بتنظيف القولون والمعدة، بل أننا نتمكن من القيام بها طبيعياً بمكونات بسيطة:

النعناع:

يعمل النعناع الدافئ على التخلص من مشاكل عسر الهضم والقيام بتحسين جميع الأغراض التي تتعلق باضطرابات المعدة والجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف القولون.

ومن المشروب السحرى ايضا الذى يساعد فى علاج القولون

التفاح والليمون:

يوجد بالمكونين عناصر مغذية هامة تعمل على تنشيط الجهاز الهضمي ويوجد بها ألياف طبيعية وفيتامينات وللاستفادة منه نقوم بمزج نصف كوب من عصير التفاح مع ملعقتين من عصير الليمون وملعقة أخرى من الزنجبيل، ونضيف للمزيج نصف كوب من الماء الدافئ وتقلب المكونات معاً ويتم تناول المزيج كل يوم من أجل تنظيف القولون وتحسين عملية الهضم.

بذور الكتان:

نقوم بنقع ملعقة واحدة من بذور الشيا وملعقة من بذور الكتان بكوب من الماء وتترك لمدة ربع ساعة حتى أن تمتص الألياف الماء، ويصبح قوام الماء كثيف مثل الجل، نقوم بتصفيته ويتم تناوله أو يوضع بالسلطة للحصول على أفضل النتائج طبيعياً.