معمول التمر السعودي زي الجاهز هش ودااايب طعم وريحة روعة

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طريقة تحضير معمول التمر السعودي معمول التمر السعودي من أشهى أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها لعائلتك في كثير من المناسبات العائلية وغيرها، فيمكن تقديمه في الأعياد والأفراح وخاصة ترغب الأمهات بتحضيره في فصل الشتاء حيث يمنح أطفالها شعور بالدفء عند تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً يحتاج لها الأولاد طول الوقت.
طريقة تحضير معمول التمر السعودي
تعتبر من أسهل الطرق التي تستخدمها كثير من الأمهات عند رغبتهم الشديدة في تحضير أشهى وألذ معمول، وسنقدمه لكِ بتلك الطريقة على النحو الآتي:مقادير معمول التمر:
- 2 كوب وربع دقيق أبيض.
- ريع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغير هيل مطحون.
- بيضة حجم كبير.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- قبل البدء في تحضير المعمول لابد من أن تقومين بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع تثبيت الرف الشبكي بالوسط وعليكِ بإحضار صواني قصيرة الحافة.
- ثم يجب أن تبدئين في عملية العجن فقومي بإحضار وعاء العجانه ضعي به الدقيق مع البكينج بودر والهيل والسكر والملح يتم تشغيله على سرعة متوسطة لبضعة ثواني حتى تخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة السمن والزبدة واخلطي حتى يكون الخليط كفتات الخبز تماماً، ضيفي بعد ذلك البيضة والفانيليا واعيدي تشغيل العجانة للعجن على سرعة متوسطة وحتى أن يصبح لديك عجينة متماسكة قليلاً.
- ثم قومي بوضع عجينة على سطح مناسب للعجن واعجنيها باليدين عدة مرات حتى تصبح متماسكة أكثر.
- ثم قومي بوضع التمر في وعاء وخذي قطعة من العجين وشكليها على هيئة كرة واعملي بمنتصفها تجويف بسيط ضعي به قطعة من التمر واجعليها مثل الكرة مرة أخرى ثم توضع في قالب المعمول مع الضغط عليها حتى تصبح على شكل القالب.
- استمري على ذلك حتى تنتهي الكمية الموجودة لديك ومن بعدها ضعي قطع المعمول بصينية الفرن واحرصي على أن يكون هناك تباعد بينهم وضعيهم في الفرن.
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طريقة تحضير معمول التمر السعودي معمول التمر السعودي من أشهى أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها لعائلتك في كثير من المناسبات العائلية وغيرها، فيمكن تقديمه في الأعياد والأفراح وخاصة ترغب الأمهات بتحضيره في فصل الشتاء حيث يمنح أطفالها شعور بالدفء عند تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً يحتاج لها الأولاد طول الوقت.
طريقة تحضير معمول التمر السعودي
تعتبر من أسهل الطرق التي تستخدمها كثير من الأمهات عند رغبتهم الشديدة في تحضير أشهى وألذ معمول، وسنقدمه لكِ بتلك الطريقة على النحو الآتي:مقادير معمول التمر:
- 2 كوب وربع دقيق أبيض.
- ريع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغير هيل مطحون.
- بيضة حجم كبير.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- قبل البدء في تحضير المعمول لابد من أن تقومين بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع تثبيت الرف الشبكي بالوسط وعليكِ بإحضار صواني قصيرة الحافة.
- ثم يجب أن تبدئين في عملية العجن فقومي بإحضار وعاء العجانه ضعي به الدقيق مع البكينج بودر والهيل والسكر والملح يتم تشغيله على سرعة متوسطة لبضعة ثواني حتى تخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة السمن والزبدة واخلطي حتى يكون الخليط كفتات الخبز تماماً، ضيفي بعد ذلك البيضة والفانيليا واعيدي تشغيل العجانة للعجن على سرعة متوسطة وحتى أن يصبح لديك عجينة متماسكة قليلاً.
- ثم قومي بوضع عجينة على سطح مناسب للعجن واعجنيها باليدين عدة مرات حتى تصبح متماسكة أكثر.
- ثم قومي بوضع التمر في وعاء وخذي قطعة من العجين وشكليها على هيئة كرة واعملي بمنتصفها تجويف بسيط ضعي به قطعة من التمر واجعليها مثل الكرة مرة أخرى ثم توضع في قالب المعمول مع الضغط عليها حتى تصبح على شكل القالب.
- استمري على ذلك حتى تنتهي الكمية الموجودة لديك ومن بعدها ضعي قطع المعمول بصينية الفرن واحرصي على أن يكون هناك تباعد بينهم وضعيهم في الفرن.
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