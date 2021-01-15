معمول التمر السعودي زي الجاهز هش ودااايب طعم وريحة روعة

طريقة تحضير معمول التمر السعودي معمول التمر السعودي من أشهى أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها لعائلتك في كثير من المناسبات العائلية وغيرها، فيمكن تقديمه في الأعياد والأفراح وخاصة ترغب الأمهات بتحضيره في فصل الشتاء حيث يمنح أطفالها شعور بالدفء عند تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً يحتاج لها الأولاد طول الوقت.

تعتبر من أسهل الطرق التي تستخدمها كثير من الأمهات عند رغبتهم الشديدة في تحضير أشهى وألذ معمول، وسنقدمه لكِ بتلك الطريقة على النحو الآتي:

2 كوب وربع دقيق أبيض.

ريع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغير هيل مطحون.

بيضة حجم كبير.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.