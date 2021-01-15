لصبغ الشعر بطريقه طبيعيه والقضاء على الشيب المبكر من غير اى  اضرارللشعر

لصبغ الشعر بطريقه طبيعيه والقضاء على الشيب المبكر من أكثر ما تبحث عنه كافة السيدات في كافة أنحاء العالم هي الوصفات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر وتغطية الشيب المبكر، لأن الشعر الأبيض يعمل على تغير شكل الشعر وتجعلك أكبر سناً عما تبدو، ونحن لا نفضل الإفراط من تطبيق الصبغات الطبيعية التي تتوافر في الأسواق وصالونات التجميل، نظراً لأنها باهظة الثمن وتلحق ضرر كبير على الشعر لأنها من المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية التي تلحق الضرر على الشعر، وكثرة استخدامها تضر الشعر، ونحن اليوم جئنا لكم بمكونات طبيعية تعمل على تغير لون الشعر والقضاء على الشيب المبكر دون حدوث أي ضرر للشعر، بل بالعكس توفر له التغذية الكاملة.

إليكم أفضل الطرق الطبيعية لصبغ الشعر وتغطية الشيب

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق التي تغطي شيب الشعر لأنها خالية من أي مواد كيميائية ضارة:

الشاي الأسود:

يساعد في تغطية الشعر والحصول على شعر داكن ويغطي الشعر الأبيض، كل ما تكون بحاجة لها هو 5 أكياس من الشاي الأسود، وكوبان من الماء، ويتم وضع الخليط على نار هادئة وتترك حتى أن تغلي لعدة دقائق، ومن ثم يترك الخليط حتى أن يبرد، يتم تطبيق الصبغة على الشعر جاف، ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين من أجل الحصول على أفضل النتائج، ونقوم بشطف الشعر بالماء فقط، ونحرص على اتباع هذه الخطوة لمدة لا تقل عن شهر بالأقل مرة من كل أسبوع.

من افضل النتائج مسحوق القهوة:

يساعد في تغير لون الشعر للون الداكن من خلال مزج ملعقتين من بقايا كوب القهوة مع ملعقتين من بلسم كونديشنر، ويضاف لها القليل من الماء حتى أن نحصل على قناع متماسك يطبق بشكل كامل على الشعر، ويغطى بقبعة الاستحمام، ويترك على الشعر لمدة ساعة ومن ثم نقوم بالشطف فقط، ويجب القيام بهذه الوصفة عدة مرات متتالية حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.