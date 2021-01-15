بطريقة بسيطة حضري كيكة الزبادي بأقل المكونات وبخطوات سهلة للغاية

الكيكة تعتبر من أشهر أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي تتمتع بطعم رائع وشهي يحبه الكبار والصغار، وهناك الكثير من الطرق التي يتم عمل الكيكة بها، وكيكة الزبادي واحدة من أشهر أنواع الكيك التي تحضر بطرق سهلة وبسيطة وبمكونات قليلة التكلفة، وسوف نستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي بالمكونات القليلة الغير مكلفة وبخطوات بسيطة جداً.طريقة عمل كيكة الزبادي
تعتبر كيكة الزبادي من أشهر أنواع الكيكة التي عرفت في العالم العربي كله، والتي تتميز بهشتها وطراوتها، فالزبادي تتمتع بنسبة خمائر عالية تجعل الكيكة هشة أكثر، وتفضل الكثير من ربات البيوت كيكة الزبادي عن غيرها من الطرق لقوامها الهش والطري وطعمها المتميز الرائع الذي يحبه الجميع جداً.المكونات:
- 2 علبة زبادي.
- 3 كوب دقيق.
- 2 كوب سكر.
- ثلث كوب زيت.
- 4 حبات بيض.
- كيس بكينج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- في وعاء يتم وضع البيض والفانيليا والسكر ويتم خفقهما من خلال المضرب الكهربائي لدقائق.
- نضيف بعد ذلك الزبادي والزيت ونظل نخفق المكونات.
- يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح على المكونات ويتم خفقهما بالمضرب للحصول على قوام متماسك.
- في قالب الكيك المدهون بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق يسكب الخليط، وندخل القالب الفرن لمدة 40 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج الكيك.
- تخرج الكيكة من الفرن وتترك تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.
الوسوم
الكيكة تعتبر من أشهر أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي تتمتع بطعم رائع وشهي يحبه الكبار والصغار، وهناك الكثير من الطرق التي يتم عمل الكيكة بها، وكيكة الزبادي واحدة من أشهر أنواع الكيك التي تحضر بطرق سهلة وبسيطة وبمكونات قليلة التكلفة، وسوف نستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي بالمكونات القليلة الغير مكلفة وبخطوات بسيطة جداً.طريقة عمل كيكة الزبادي
تعتبر كيكة الزبادي من أشهر أنواع الكيكة التي عرفت في العالم العربي كله، والتي تتميز بهشتها وطراوتها، فالزبادي تتمتع بنسبة خمائر عالية تجعل الكيكة هشة أكثر، وتفضل الكثير من ربات البيوت كيكة الزبادي عن غيرها من الطرق لقوامها الهش والطري وطعمها المتميز الرائع الذي يحبه الجميع جداً.المكونات:
- 2 علبة زبادي.
- 3 كوب دقيق.
- 2 كوب سكر.
- ثلث كوب زيت.
- 4 حبات بيض.
- كيس بكينج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- في وعاء يتم وضع البيض والفانيليا والسكر ويتم خفقهما من خلال المضرب الكهربائي لدقائق.
- نضيف بعد ذلك الزبادي والزيت ونظل نخفق المكونات.
- يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح على المكونات ويتم خفقهما بالمضرب للحصول على قوام متماسك.
- في قالب الكيك المدهون بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق يسكب الخليط، وندخل القالب الفرن لمدة 40 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج الكيك.
- تخرج الكيكة من الفرن وتترك تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة بسيطة حضري كيكة الزبادي بأقل المكونات وبخطوات سهلة للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.