بطريقة بسيطة حضري كيكة الزبادي بأقل المكونات وبخطوات سهلة للغاية

الكيكة تعتبر من أشهر أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي تتمتع بطعم رائع وشهي يحبه الكبار والصغار، وهناك الكثير من الطرق التي يتم عمل الكيكة بها، وكيكة الزبادي واحدة من أشهر أنواع الكيك التي تحضر بطرق سهلة وبسيطة وبمكونات قليلة التكلفة، وسوف نستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي بالمكونات القليلة الغير مكلفة وبخطوات بسيطة جداً.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تعتبر كيكة الزبادي من أشهر أنواع الكيكة التي عرفت في العالم العربي كله، والتي تتميز بهشتها وطراوتها، فالزبادي تتمتع بنسبة خمائر عالية تجعل الكيكة هشة أكثر، وتفضل الكثير من ربات البيوت كيكة الزبادي عن غيرها من الطرق لقوامها الهش والطري وطعمها المتميز الرائع الذي يحبه الجميع جداً.

2 علبة زبادي.

3 كوب دقيق.

2 كوب سكر.

ثلث كوب زيت.

4 حبات بيض.

كيس بكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

في وعاء يتم وضع البيض والفانيليا والسكر ويتم خفقهما من خلال المضرب الكهربائي لدقائق.

نضيف بعد ذلك الزبادي والزيت ونظل نخفق المكونات.

يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح على المكونات ويتم خفقهما بالمضرب للحصول على قوام متماسك.

في قالب الكيك المدهون بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق يسكب الخليط، وندخل القالب الفرن لمدة 40 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج الكيك.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.

المكونات:طريقة التحضير: